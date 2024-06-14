"Астрологам верят больше": страховщик провёл необычный социальный эксперимент над россиянами

Россияне склонны больше верить астрологам, чем экспертам по страхованию. К таким выводам пришла компания "Росгосстрах Жизнь", проведя необычный социальный эксперимент на выставочном стенде форума XV Investfunds.
В течение двух дней на стенде компании одновременно работали астролог, дававший финансовые прогнозы, и представитель страховщика, консультировавший по защитным программам страхования жизни. В результате к астрологу обратилось в 9 раз больше людей, чем к страховому консультанту.
"Почему люди, даже те, кто работает в финансовой сфере, больше интересуются предсказаниями, чем реально работающими защитными программами? Дело в том, что у россиян еще не сформировалась задача позаботиться о финансовой защите для себя и своих близких. Многие стараются не думать о плохом или просто не готовы брать ответственность. И многие не знают о ценности инструмента страхования жизни", — пояснил директор по сберегательным продуктам компани Борис Борзунов.
Он отметил, что страховщикам нужно усерднее работать над просвещением в области финансового планирования и защитных инструментов.
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