"Астрологам верят больше": страховщик провёл необычный социальный эксперимент над россиянами

"Росгосстрах": россияне доверяют астрологам больше, чем страховщикам

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россияне склонны больше верить астрологам, чем экспертам по страхованию. К таким выводам пришла компания "Росгосстрах Жизнь", проведя необычный социальный эксперимент на выставочном стенде форума XV Investfunds.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

В течение двух дней на стенде компании одновременно работали астролог, дававший финансовые прогнозы, и представитель страховщика, консультировавший по защитным программам страхования жизни. В результате к астрологу обратилось в 9 раз больше людей, чем к страховому консультанту.

"Почему люди, даже те, кто работает в финансовой сфере, больше интересуются предсказаниями, чем реально работающими защитными программами? Дело в том, что у россиян еще не сформировалась задача позаботиться о финансовой защите для себя и своих близких. Многие стараются не думать о плохом или просто не готовы брать ответственность. И многие не знают о ценности инструмента страхования жизни", — пояснил директор по сберегательным продуктам компани Борис Борзунов.

Он отметил, что страховщикам нужно усерднее работать над просвещением в области финансового планирования и защитных инструментов.

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