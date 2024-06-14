В Воронеже четверо мошенников пойдут под суд за инсценировку серии ДТП с Porsche и Mercedes

В Воронеже четверо мужчин пойдут под суд за страховое мошенничество, сообщают "Новости Воронежа".
По версии следствия, в Лискинском районе два брата, 31 и 33 лет, вместе с двумя товарищами в течение 2021 года инсценировали ДТП. Они использовали автомобили марок Porsche, Mercedes и Nissan, после чего обращались за компенсациями в страховые компании.
По данным полиции, организатор этой схемы ранее работал аварийным комиссаром, что позволило ему знать нюансы оформления ДТП.
«Путем обмана фигуранты похищали деньги у пяти страховых компаний», — сообщили в МВД.
В общей сложности воронежцы совершили 19 хищений на сумму более 3 млн рублей. Теперь их дело будет рассмотрено в суде.
Ранее в Оренбурге прокуратура потребовала у страховой компенсацию за сбитого лося.
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