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В Воронеже четверо мошенников пойдут под суд за инсценировку серии ДТП с Porsche и Mercedes

Четверо воронежцев украли у страховых компаний 3 млн рублей

1:00
Страхование

В Воронеже четверо мужчин пойдут под суд за страховое мошенничество, сообщают "Новости Воронежа".

Четверо воронежцев украли у страховых компаний 3 млн рублей
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

По версии следствия, в Лискинском районе два брата, 31 и 33 лет, вместе с двумя товарищами в течение 2021 года инсценировали ДТП. Они использовали автомобили марок Porsche, Mercedes и Nissan, после чего обращались за компенсациями в страховые компании.

По данным полиции, организатор этой схемы ранее работал аварийным комиссаром, что позволило ему знать нюансы оформления ДТП.

«Путем обмана фигуранты похищали деньги у пяти страховых компаний», — сообщили в МВД.

В общей сложности воронежцы совершили 19 хищений на сумму более 3 млн рублей. Теперь их дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Оренбурге прокуратура потребовала у страховой компенсацию за сбитого лося.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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