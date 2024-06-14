В Оренбурге прокурор потребовал со страховщика 80 тысяч рублей за сбитого автомобилем лося

В Оренбурге с "РЕСО-Гарантии" требуют 80 тысяч рублей за сбитого лося

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Оренбурге со страховой компании "РЕСО-Гарантия" требуют компенсацию за сбитого лося, сообщает "Комсомольская правда-Оренбург" со ссылкой на Дзержинский суд.

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо is licensed under public domain

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор подал иск к страховщику о взыскании 80 000 рублей в пользу Министерства природных ресурсов Оренбургской области в качестве возмещения ущерба, нанесённого объекту животного мира.

Инцидент произошел 5 мая 2023 года. Автомобиль двигался по трассе и сбил лося. В результате ДТП дикое животное погибло. На момент аварии автомобиль был застрахован в САО «РЕСО-Гарантия».

Ранее владелец сбитой насмерть собаки взыскал со страховщика компенсацию по ОСАГО.