В Оренбурге прокурор потребовал со страховщика 80 тысяч рублей за сбитого автомобилем лося

В Оренбурге со страховой компании "РЕСО-Гарантия" требуют компенсацию за сбитого лося, сообщает "Комсомольская правда-Оренбург" со ссылкой на Дзержинский суд.
Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор подал иск к страховщику о взыскании 80 000 рублей в пользу Министерства природных ресурсов Оренбургской области в качестве возмещения ущерба, нанесённого объекту животного мира.
Инцидент произошел 5 мая 2023 года. Автомобиль двигался по трассе и сбил лося. В результате ДТП дикое животное погибло. На момент аварии автомобиль был застрахован в САО «РЕСО-Гарантия».
Ранее владелец сбитой насмерть собаки взыскал со страховщика компенсацию по ОСАГО.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.