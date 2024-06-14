Минус пять лет: депутаты придумали способ вывести зарплаты россиян из "серой" зоны

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В ГД внесли законопроект об уменьшении стажа для досрочного выхода на пенсию

1:08
Страхование

Гражданам с большим трудовым стажем следует предоставить право выхода на пенсию раньше, чем это предусмотрено текущим законодательством. Законопроект, касающийся этого и других вопросов в пенсионной сфере, был внесен в Госдуму депутатами СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

В ГД внесли законопроект об уменьшении стажа для досрочного выхода на пенсию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инициатива касается страховых пенсий. В настоящее время досрочную пенсию можно назначить за два года до достижения пенсионного возраста. Законопроект предлагает увеличить этот срок до пяти лет — не ранее чем в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин.

Авторы инициативы также предложили уменьшить необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию на пять лет. Для мужчин — с 42 лет до 37, для женщин — с 37 до 32 лет. По оценкам экспертов, эта мера позволит вывести до 50% заработной платы из "серой" зоны, отметили инициаторы.

Ранее в Госдуме предложили включать в трудовой стаж женщин все 3 года ухода за ребёнком.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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