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Грузия отложила обязательную медицинскую страховку для туристов до 2026 года

Грузия приняла поправки о введении обязательной медстраховки для туристов

2:08
Страхование

Парламент Грузии принял изменения в законе «О туризме» в третьем и окончательном чтении, отложив введение обязательной медицинской страховки для туристов до 1 января 2026 года. За поправки проголосовали 79 депутатов при кворуме в 50 голосов, сообщает ТАСС.

Заместитель председателя правящей фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия, представляя законопроект в парламенте, пояснил, что действующий закон «О туризме» обязывает туристов иметь страховку для медобслуживания и от несчастных случаев. Однако, чтобы представители туристической индустрии и посольства различных стран могли провести необходимую работу по информированию туристов, было решено отложить введение обязательной страховки. Изначально её планировалось ввести с 1 июня текущего года.

Национальная служба статистики Грузии ранее сообщала, что с января по март текущего года в республику было совершено 1,3 млн поездок из-за рубежа, что на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом. Больше всего Грузию в первом квартале 2024 года посещали граждане Турции — 254 577 раз, что составляет 19,5% от общего числа зарубежных гостей и на 17,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Россия занимает второе место: в первом квартале зафиксировано 215 468 поездок из РФ (16,5% от общего числа), что на 16,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. После Турции и России по числу посещений идут Армения, Азербайджан и Израиль. 81,4% поездок носили туристический характер.

Ранее Минфин сообщил, когда в новых регионах будет запущено ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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