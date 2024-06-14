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"Важны не номера, а кто за рулём": страховщики предложили меры по снижению аварийности среди таксистов

Такси-нерезиденты — участники 30-50% ДТП с такси в Москве и Петербурге

2:21
Страхование

Такси-нерезиденты являются участниками от 30% до 50% всех ДТП с участием такси в Москве, Санкт-Петербурге и двух соседних областях, выяснил Телеграм-канал "Страховой случай".

Такси-нерезиденты — участники 30-50% ДТП с такси в Москве и Петербурге
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Авторы обратились к страховщикам и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) для уточнения частоты ДТП с участием такси-нерезидентов в столичных регионах. Выяснилось, что данные различных компаний отличаются.

Так, в "Югории" отмечают, что до 80% ДТП в Московском регионе происходит по вине такси, зарегистрированных в других регионах.

На долю нерезидентов в первом квартале 2024 года повлияли "СВО и бегство молодых мигрантов от призыва, но их сразу же заменяют старшие родственники непризывного возраста", отметил один из участников рынка.

Важно, кто находится за рулем, а не какие номера у автомобиля: для снижения издержек юрлицо часто регистрирует таксопарк в другом регионе, например, в Дагестане, но автомобили работают в Москве, пояснил старший управляющий департамента розницы "РЕСО-гарантии" Павел Яковлев. Частота страховых случаев с виновными таксистами выше, чем у обычных водителей, в 5-6 раз, добавил он.

В "Росгосстрахе" предложили меры для снижения аварийности среди такси:

  • Усилить контроль найма водителей в таксопарки.
  • Ввести минимальный стаж вождения для работы в такси и экзамены/переэкзаменовку в ГАИ при переходе на работу в такси, чтобы перейти из категории "любители" в "профессионалы".
  • Обязательные стажировки для новичков и первые три месяца работы в присутствии опытного контролера.
  • Лишать лицензии после двух аварий по вине таксиста в течение определенного срока и всех серийных нарушителей.

Также можно заставить таксопарки работать по принципу, заложенному в Налоговый кодекс РФ: где зарегистрировался, там и работай. Для этого нужно, чтобы "Яндекс.Такси" перестала выпускать нерезидентов работать на улицах регионов, где они не прописаны, отмечает "Страховой случай".

Ранее Минфин озвучил дату запуска ОСАГО в новых регионах.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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