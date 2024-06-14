"Они готовы": Минфин анонсировал запуск ОСАГО в новых регионах с 1 января 2025 года

Минфин: ОСАГО в Донбассе и Новороссии запустят с начала 2025 года

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В Донбассе и Новороссии ОСАГО заработает с 1 января 2025 года, сообщает Минфин России.

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Сейчас ан новых территориях РФ действует переходный режим, планов продлевать его нет, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, он специально провёл встречи с руководством всех четырёх субъектов по вопросу введения "автогражданки" и других видов обязательного страхования.

«Речь ведь не только про ОСАГО, надо будет оформлять еще страхование ОПО и ОСГОП», - отметил он.

Новые регионы уже готовы к введению этих видов обязательного страхования, подчеркнул замглавы Минфина.

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