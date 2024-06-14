Аналитик Бочкина объяснила, почему западные санкции не скажутся на клиентах-физлицах страховых компаний

Попадание российских страховых компаний под западные санкции не угрожает клиентам-физлицам, рассказала аналитик Банки.Ру Эряния Бочкина.
Напомним, что 12 и 13 июня США, Канада и великобритания наложили санкции на российские страховые компании "СОГАЗ", "РНПК" и "Ингосстрах".
Эксперт пояснила, что рестрикции Запада затрагивают в первую очередь компании, являющиеся клиентами страховщиков.
«Санкции против страховых компаний в первую очередь наносят удар по самим компаниям, а не по их клиентам-физлицам. Основные проблемы связаны с невозможностью выхода на международные фондовые рынки и привлечения иностранных инвестиций, отзывом международных рейтингов и сложностями с перестрахованием за рубежом», — отметила Бочкина.
По словам аналитика, санкции могут обернуться для клиентов трудностями с получением дополнительного инвестиционного дохода в рамках инвестиционного страхования жизни, так как многие компании использовали для этого иностранные активы.
«В остальном страховщики стараются быстро адаптировать свою продуктовую линейку, чтобы соответствовать потребностям клиентов», — подчеркнула она.
Ранее попавшие под санкции страховые компании сообщили, что работают в штатном режиме. Так, "СОГАЗ" отметил, что был готов к давлению Запада, поэтому успел подготовить сценарии на случай подобных ситуаций.
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