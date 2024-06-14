Циклон "Квирина" обрушился на Германию: сумма ущерба может превысить 2 миллиарда евро

Ущерб от наводнения на юге Германии оценивается в 2 млрд евро, как сообщил в Берлине глава Объединения германских страховщиков (GDV) Йорг Асмуссен, передает Trend.
"Эти данные могут быть пересмотрены, так как уровень воды в Дунае еще не нормализовался. Сейчас приоритет — как можно быстрее и эффективнее помочь пострадавшим", — заявил Асмуссен.
На прошлой неделе циклон "Квирина" принес на юг Германии ливни, вызвавшие наводнения. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 литров осадков на квадратный метр. Железнодорожное сообщение между Мюнхеном и Штутгартом было нарушено на несколько дней, а аэропорт Аугсбурга временно прекратил работу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, подтвердил гибель шести человек в результате ЧП и сообщил о семи пропавших без вести.
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