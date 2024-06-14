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Циклон "Квирина" обрушился на Германию: сумма ущерба может превысить 2 миллиарда евро

GDV: в Германии страховщики выплатят 2 миллиарда евро за ущерб от наводнений

1:06
Страхование

Ущерб от наводнения на юге Германии оценивается в 2 млрд евро, как сообщил в Берлине глава Объединения германских страховщиков (GDV) Йорг Асмуссен, передает Trend.

GDV: в Германии страховщики выплатят 2 миллиарда евро за ущерб от наводнений
Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Эти данные могут быть пересмотрены, так как уровень воды в Дунае еще не нормализовался. Сейчас приоритет — как можно быстрее и эффективнее помочь пострадавшим", — заявил Асмуссен.

На прошлой неделе циклон "Квирина" принес на юг Германии ливни, вызвавшие наводнения. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 литров осадков на квадратный метр. Железнодорожное сообщение между Мюнхеном и Штутгартом было нарушено на несколько дней, а аэропорт Аугсбурга временно прекратил работу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, подтвердил гибель шести человек в результате ЧП и сообщил о семи пропавших без вести.

Ранее Турция и Египет стали лидерами по числу страховых случаев у россиян.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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