Рекомендации для молодых водителей: как выбрать КАСКО и сэкономить на страховых взносах

Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на КАСКО

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Молодые водители без опыта вождения представляют высокий риск для страховых компаний, что объясняет высокую стоимость их страховых полисов.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее, эксперты отмечают, что расходы на КАСКО зачастую несоизмеримы с потенциальными убытками в случае серьёзной аварии или угона автомобиля.

Чтобы уменьшить стоимость страховки, новичкам рекомендуется избегать добавления дополнительных опций в полис, если их автомобиль не входит в категорию часто угоняемых. Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению", даже если водительское удостоверение ещё не получено.

Лучше указать в полисе другого водителя, который будет управлять автомобилем до получения владельцем прав. Такой подход будет значительно дешевле.

Ещё один способ существенно сэкономить на КАСКО — использование безусловной франшизы, что предполагает готовность владельца разделить финансовую ответственность со страховой компанией в случае страхового случая.