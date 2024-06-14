Рекомендации для молодых водителей: как выбрать КАСКО и сэкономить на страховых взносах

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Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на КАСКО

1:04
Страхование

Молодые водители без опыта вождения представляют высокий риск для страховых компаний, что объясняет высокую стоимость их страховых полисов.

Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на КАСКО
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее, эксперты отмечают, что расходы на КАСКО зачастую несоизмеримы с потенциальными убытками в случае серьёзной аварии или угона автомобиля.

Чтобы уменьшить стоимость страховки, новичкам рекомендуется избегать добавления дополнительных опций в полис, если их автомобиль не входит в категорию часто угоняемых. Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению", даже если водительское удостоверение ещё не получено.

Лучше указать в полисе другого водителя, который будет управлять автомобилем до получения владельцем прав. Такой подход будет значительно дешевле.

Ещё один способ существенно сэкономить на КАСКО — использование безусловной франшизы, что предполагает готовность владельца разделить финансовую ответственность со страховой компанией в случае страхового случая.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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