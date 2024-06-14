Что нужно знать о ДМС: список заболеваний, которые не покрываются полисом добровольного страхования

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет возможность получать медицинское обслуживание в частных клиниках. Однако не каждый человек может воспользоваться преимуществами коммерческой медицины через страховую компанию.
Почему вообще существуют ограничения по ДМС?
Дело в том, что страховым компаниям невыгодно заключать договоры с людьми, которые гарантированно будут часто и длительно пользоваться медицинскими услугами.
Список заболеваний, при которых не оформят полис ДМС, может различаться у разных компаний.
Обычно в него включены:
Кроме того, большинство страховых компаний не выдают стандартный полис ДМС больным сахарным диабетом, но могут предложить отдельную программу для этого заболевания.
Иногда страховая компания может сделать исключение и заключить договор с пациентом, имеющим одно из перечисленных заболеваний. Однако обращение в медицинское учреждение для лечения такого недуга не будет считаться страховым случаем.
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