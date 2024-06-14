Что нужно знать о ДМС: список заболеваний, которые не покрываются полисом добровольного страхования

Эксперты рассказали, какие заболевания мешают оформить полис ДМС

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет возможность получать медицинское обслуживание в частных клиниках. Однако не каждый человек может воспользоваться преимуществами коммерческой медицины через страховую компанию.

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Почему вообще существуют ограничения по ДМС?

Дело в том, что страховым компаниям невыгодно заключать договоры с людьми, которые гарантированно будут часто и длительно пользоваться медицинскими услугами.

Список заболеваний, при которых не оформят полис ДМС, может различаться у разных компаний.

Обычно в него включены:

ВИЧ, СПИД;

опасные инфекционные болезни (оспа, полиомиелит, вызванный новым подтипом гриппа, холера, чума, вирусные лихорадки и т. д.);

наркологические заболевания;

злокачественные новообразования;

психические расстройства;

заболевания, связанные с врождёнными аномалиями;

туберкулёз;

системные поражения соединительной ткани;

почечная или печёночная недостаточность;

хронический гепатит C, E, F, G;

инвалидность (исключение — III группа).

Кроме того, большинство страховых компаний не выдают стандартный полис ДМС больным сахарным диабетом, но могут предложить отдельную программу для этого заболевания.

Иногда страховая компания может сделать исключение и заключить договор с пациентом, имеющим одно из перечисленных заболеваний. Однако обращение в медицинское учреждение для лечения такого недуга не будет считаться страховым случаем.