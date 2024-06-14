Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Пермском Политехе разработали "умное" удобрение на основе струвита
Правовед Батюк подтвердил, что США не обязались воевать за Украину
Запечённая в духовке курица с ароматными травами: рецепт
К Дню памяти и скорби: "Сын полка" в Московском Молодёжном театре
Киев вдруг решил обмануть всех и вернуть все пункты "формулы мира"
Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на КАСКО
Эксперты назвали два самых надёжных турбомотора в мире
Анна Седокова рассказала о расставании с супругом
Эксперты призывают не паниковать из-за приостановки торгов валютой
Что нужно знать о ДМС: список заболеваний, которые не покрываются полисом добровольного страхования

Эксперты рассказали, какие заболевания мешают оформить полис ДМС

1:37
Страхование

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляет возможность получать медицинское обслуживание в частных клиниках. Однако не каждый человек может воспользоваться преимуществами коммерческой медицины через страховую компанию.

Эксперты рассказали, какие заболевания мешают оформить полис ДМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему вообще существуют ограничения по ДМС?

Дело в том, что страховым компаниям невыгодно заключать договоры с людьми, которые гарантированно будут часто и длительно пользоваться медицинскими услугами.

Список заболеваний, при которых не оформят полис ДМС, может различаться у разных компаний.

Обычно в него включены:

  • ВИЧ, СПИД;
  • опасные инфекционные болезни (оспа, полиомиелит, вызванный новым подтипом гриппа, холера, чума, вирусные лихорадки и т. д.);
  • наркологические заболевания;
  • злокачественные новообразования;
  • психические расстройства;
  • заболевания, связанные с врождёнными аномалиями;
  • туберкулёз;
  • системные поражения соединительной ткани;
  • почечная или печёночная недостаточность;
  • хронический гепатит C, E, F, G;
  • инвалидность (исключение — III группа).

Кроме того, большинство страховых компаний не выдают стандартный полис ДМС больным сахарным диабетом, но могут предложить отдельную программу для этого заболевания.

Иногда страховая компания может сделать исключение и заключить договор с пациентом, имеющим одно из перечисленных заболеваний. Однако обращение в медицинское учреждение для лечения такого недуга не будет считаться страховым случаем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Пашинян выражает настроения большинства армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова Одна из самых массированных атак по территории РФ прошла сегодня ночью Дмитрий Плотников Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Последние материалы
Киев вдруг решил обмануть всех и вернуть все пункты "формулы мира"
Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на КАСКО
Эксперты назвали два самых надёжных турбомотора в мире
Анна Седокова рассказала о расставании с супругом
Эксперты призывают не паниковать из-за приостановки торгов валютой
Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж
Кошки никогда не будут спать где попало
Пашинян выражает настроения большинства армян, которые хотят, чтобы "русские ушли"
Эти растения любят мульчу из хвойных иголок
Том Хэнкс и Стивен Спилберг любят один и тот же советский фильм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников