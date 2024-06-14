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Жительнице Омской области отказали в пособии из-за BMW, принадлежащего другой женщине с такими же данными

Жительнице Омска отказали в пособии на детей из-за чужого BMW X3

1:02
Страхование

В прокуратуру Русско-Полянского района обратилась 44-летняя местная жительница, сообщившая о своём предыдущем обращении в территориальное отделение Фонда пенсионного страхования Омской области с просьбой о назначении пособия на содержание несовершеннолетних детей.

Жительнице Омска отказали в пособии на детей из-за чужого BMW X3
Фото: Wikipedia by Burim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ей было отказано из-за наличия в её семье двух автомобилей, один из которых — BMW X3. Однако женщина утверждала, что у неё такой машины нет.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что в семье заявительницы действительно есть только один автомобиль, а BMW X3 зарегистрирован на другую женщину с аналогичными фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Прокурор района направил представление управляющему отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области, после чего женщине назначили все положенные пособия, сообщает "Омск-Информ".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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