Эксперт объяснил, почему санкции США против РНПК не затронут российский экспорт

Санкции США против Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и "Согаза" не окажут влияния на страхование российского экспорта, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента по развитию продаж страхового брокера Remind Александр Гусев.
Напомним, что в среду США расширили санкции против России, включив в них страховую компанию "Согаз" и РНПК. В четверг Канада тоже включила РНПК в санкционный список.
"Поскольку страхованием экспортных поставок практически эксклюзивно занимается "ЭКСАР", который был включён в санкционные списки одним из первых, санкции против РНПК и "Согаза" не повлияют на страхование российского экспорта," — пояснил Гусев.
Ранее Великобритания ввела санкции против крупного российского страховщика "Ингосстрах". Компания сообщила, что, несмотря на это, продолжает работать в обычном режиме.
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