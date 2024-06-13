Эксперт объяснил, почему санкции США против РНПК не затронут российский экспорт

Remind: санкции против РНПК не повлияют на российский экспорт

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Санкции США против Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и "Согаза" не окажут влияния на страхование российского экспорта, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента по развитию продаж страхового брокера Remind Александр Гусев.

Фото: flickr.com by Maersk Line is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что в среду США расширили санкции против России, включив в них страховую компанию "Согаз" и РНПК​​​. В четверг Канада тоже включила РНПК в санкционный список.

"Поскольку страхованием экспортных поставок практически эксклюзивно занимается "ЭКСАР", который был включён в санкционные списки одним из первых, санкции против РНПК и "Согаза" не повлияют на страхование российского экспорта," — пояснил Гусев.

Ранее Великобритания ввела санкции против крупного российского страховщика "Ингосстрах". Компания сообщила, что, несмотря на это, продолжает работать в обычном режиме.