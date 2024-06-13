Запад усиливает давление: Канада присоединилась к санкциям против РНПК

Канада ввела санкции против РНПК

Канада ввела санкции против "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК), сообщило Министерство иностранных дел страны.

Фото: flickr.com by Абдаллах is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Напомним, что РНПК уже находится под санкциями США.

РНПК была утверждена советом директоров Банка России 3 июля 2016 года. На сегодняшний день она является практически единственным перестраховщиком, отвечающим за перестрахование всех крупных рисков. В 2023 году доля РНПК в сегменте перестрахования составила 72%. Компания занимается облигаторным, неморским, морским и авиационным перестрахованием.

Ранее Запад ввёл санкции против российских страховых компаний "СОГАЗ" и "Ингосстрах". Оба страховщика заявили, что продолжают работать в обычном режиме и в полном объёме выполнять требования перед клиентами.