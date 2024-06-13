Запад усиливает давление: Канада присоединилась к санкциям против РНПК

Канада ввела санкции против "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК), сообщило Министерство иностранных дел страны.
Напомним, что РНПК уже находится под санкциями США.
РНПК была утверждена советом директоров Банка России 3 июля 2016 года. На сегодняшний день она является практически единственным перестраховщиком, отвечающим за перестрахование всех крупных рисков. В 2023 году доля РНПК в сегменте перестрахования составила 72%. Компания занимается облигаторным, неморским, морским и авиационным перестрахованием.
Ранее Запад ввёл санкции против российских страховых компаний "СОГАЗ" и "Ингосстрах". Оба страховщика заявили, что продолжают работать в обычном режиме и в полном объёме выполнять требования перед клиентами.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.