Запад усиливает давление: Канада присоединилась к санкциям против РНПК

Канада ввела санкции против "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК), сообщило Министерство иностранных дел страны.

Фото: flickr.com by Абдаллах is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic