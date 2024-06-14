Особенности ОСАГО: в каких ситуациях страховые выплаты не производятся и причины отказов

Случаи отказа в выплатах по ОСАГО: когда не стоит ждать компенсации

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

В системе ОСАГО страхуется не сам автовладелец, а его ответственность перед третьими лицами. Это означает, что пострадавшая сторона получит компенсацию, что позволяет виновнику избежать расходов на дорогостоящий ремонт чужого автомобиля в случае ДТП по его вине. Представители ГИБДД рассказали о случаях, в которых выплаты по обязательному страхованию не производятся, и объяснил причины этого.

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Одним из редких, но возможных случаев является ситуация, когда ни один из водителей, участвующих в аварии, не виноват. В этом случае компенсацию выплачивать некому. Если виновный водитель не имеет действующего полиса ОСАГО, он обязан самостоятельно покрывать убытки пострадавшему. Также выплаты не производятся, если виновник скрылся с места происшествия.

Ещё одной причиной отказа в выплатах является признание пострадавшего мошенником. Это происходит, когда повреждения автомобиля были нанесены умышленно с целью получения компенсации. В случае доказательства факта мошенничества, на выплаты рассчитывать не приходится.