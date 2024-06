Вопреки санкциям: "Ингосстрах" сообщил, что продолжает работать в штатном режиме

"Ингосстрах" продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнёрами, несмотря на введение санкций Великобритании, сообщили РИА Новости в компании.

