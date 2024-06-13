Вопреки санкциям: "Ингосстрах" сообщил, что продолжает работать в штатном режиме

"Ингосстрах" после введения санкций Великобритании работает в обычном режиме

"Ингосстрах" продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнёрами, несмотря на введение санкций Великобритании, сообщили РИА Новости в компании.

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В четверг Великобритания ввела санкции против российского страховщика "Ингосстрах". Также в санкционный список Лондона попали Московская биржа и "Биржа СПБ".

"СПАО "Ингосстрах" продолжает работать в штатном режиме и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнёрами в полном объёме", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости о влиянии санкций Великобритании на её деятельность.

Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад оказывает на страну уже несколько лет. В Москве подчёркивали, что Западу не хватает мужества признать провал своих рестрикций против РФ. В самих западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее страховая компания "СОГАЗ", против которой США ввели санкции в среду, сообщила, что работает в привычном режиме..