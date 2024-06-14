Заболевания ЖКТ — основная причина обращений российских туристов за страховой помощью за рубежом

Турция и Египет лидируют по числу страховых случаев у россиян

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщики выяснили, что наибольшее количество страховых случаев среди российских туристов за границей связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — на них приходится более 28% всех обращений. Основные направления, где чаще всего используется российская страховка, — Египет и Турция. Август является пиком обращений, составляя 37% от общего числа за год.

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Наибольшее число страховых случаев приходится на Турцию (42%), Египет (39%), Таиланд (8,1%) и Абхазию (7,8%).

Особое внимание уделено Турции как самому популярному месту отдыха россиян. Хотя Анталья считается популярным курортом, всего менее пяти процентов страховых случаев происходит там. В то же время, Аланья лидирует с 34% всех обращений.

Около четверти всех случаев связаны с проблемами желудочно-кишечного тракта, за ними следуют отиты и фарингиты, на третьем месте — травмы, такие как ушибы, растяжения и переломы.

В Египте, на курортах Хургада и Шарм Эль Шейх, фиксируются схожие виды заболеваний. Хургада опережает по числу страховых случаев. Кроме стандартных травм, здесь часто встречаются укусы рыб и морских ежей, хотя таких случаев немного.

В Таиланде также есть свои особенности. Большинство страховых случаев приходится на Пхукет (71%), в то время как в Паттайе зарегистрировано только 20%. Здесь также преобладают проблемы с желудочно-кишечным трактом и ЛОР-органами. Укусы чаще всего наносят кошки и иногда обезьяны.

В Абхазии популярным местом отдыха остаются Гагры, где фиксируется 43% всех травм. Остальные случаи равномерно распределены между Новым Афоном, Цандрыпшем и Сухумом. Более половины проблем здесь связаны с желудком, а наибольшую опасность представляют укусы собак и пчел.