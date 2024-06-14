Высокие ставки и размытые критерии: почему Ростовские аграрии избегают страхования урожая

Ущерб от майских заморозков не убедил садоводов страховать урожай

2:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Садоводы и виноделы Ростовской области не собираются чаще использовать страховые продукты для сельского хозяйства, несмотря на потери от майских заморозков. Об этом сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на местных сельхозпроизводителей.

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Как отмечает глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в настоящее время владельцы садовых хозяйств в Ростовской области практически не пользуются страховой защитой.

"К сожалению, садоводы зачастую заявляют, что их не устраивают существующие страховые продукты. При этом по классической программе мультириска они могут защитить от рисков как сами посадки, то есть деревья, так и будущий урожай", — пояснил Биждов.

Заместитель генерального директора "Агрофирма Донецкая Долина" Василий Индыло, чья компания потеряла весь урожай черешни, яблок и слив во время заморозков, пояснил, что фирма не страхует урожай из-за высоких ставок и значительных затрат на страхование. При этом компенсации в случае страхового случая невелики, а критерии его наступления слишком размыты. Страховые продукты также не учитывают различия в плодоношении садов.

"Мы предлагали и минсельхозу, и страховым компаниям учитывать его хотя бы по ГОСТам, выведенным сельхозинститутами. Каждый сад разный. Мы знаем, что у нас урожайность должна была быть 20 т, а нам говорят 5 т", — объяснил Индыло.

Владелец винодельни "Вина Арпачино" Юрий Малик отметил, что в регионе никто не страховал виноградники и не планирует этого делать, поскольку существующие страховые продукты не подходят виноделам.

"Если у меня пропал урожай, то я не несу потери в размере только стоимости винограда. У меня завод стоит год до следующего урожая. Практически все расходы при этом сохраняются. То есть я теряю виноград, например, на 100 руб., а реальный ущерб при этом минимум на 1000 руб., а то и 2000 руб.", — рассказал Малик.