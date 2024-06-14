Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решение Минздрава РФ: в выпечку будут добавлять йодированную соль
Почему туристы все чаще выбирают апартаменты вместо отелей в России
Мёд и молоко: почему стоит начать использовать эту косметику прямо сейчас
В кулуарах шепчутся, что Зеленские постоянно ругаются
Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась
Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день
Американские блицкриги против Huawei
Правила размещения хвойных растений рядом с домом
В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников
Высокие ставки и размытые критерии: почему Ростовские аграрии избегают страхования урожая

Ущерб от майских заморозков не убедил садоводов страховать урожай

2:07
Страхование

Садоводы и виноделы Ростовской области не собираются чаще использовать страховые продукты для сельского хозяйства, несмотря на потери от майских заморозков. Об этом сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на местных сельхозпроизводителей.

Ущерб от майских заморозков не убедил садоводов страховать урожай
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отмечает глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в настоящее время владельцы садовых хозяйств в Ростовской области практически не пользуются страховой защитой.

"К сожалению, садоводы зачастую заявляют, что их не устраивают существующие страховые продукты. При этом по классической программе мультириска они могут защитить от рисков как сами посадки, то есть деревья, так и будущий урожай", — пояснил Биждов.

Заместитель генерального директора "Агрофирма Донецкая Долина" Василий Индыло, чья компания потеряла весь урожай черешни, яблок и слив во время заморозков, пояснил, что фирма не страхует урожай из-за высоких ставок и значительных затрат на страхование. При этом компенсации в случае страхового случая невелики, а критерии его наступления слишком размыты. Страховые продукты также не учитывают различия в плодоношении садов.

"Мы предлагали и минсельхозу, и страховым компаниям учитывать его хотя бы по ГОСТам, выведенным сельхозинститутами. Каждый сад разный. Мы знаем, что у нас урожайность должна была быть 20 т, а нам говорят 5 т", — объяснил Индыло.

Владелец винодельни "Вина Арпачино" Юрий Малик отметил, что в регионе никто не страховал виноградники и не планирует этого делать, поскольку существующие страховые продукты не подходят виноделам.

"Если у меня пропал урожай, то я не несу потери в размере только стоимости винограда. У меня завод стоит год до следующего урожая. Практически все расходы при этом сохраняются. То есть я теряю виноград, например, на 100 руб., а реальный ущерб при этом минимум на 1000 руб., а то и 2000 руб.", — рассказал Малик.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Родиону Газманову не понравились новые "Звёздные войны": франшиза закончилась
Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день
Американские блицкриги против Huawei
Правила размещения хвойных растений рядом с домом
В Башкирии в июле пройдет аукцион автомобилей должников
"Чандра" выявила 57 звёзд с потенциально обитаемыми планетами
Американцы высоко ценят талант Балабанова и сравнивают его с Тарантино
Самая большая съёмная квартира в Москве сдаётся за 2,5 миллиона рублей в месяц
Эксперт дал советы по выбору однокомнатной квартиры
Пассажиры автобуса в Пермском крае получат страховые выплаты после ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников