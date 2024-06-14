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Финансирование программы ОМС в Крыму с 2015 года выросло вдвое и достигло 33 миллиардов рублей

Объём финансирования ОМС в Крыму удвоился до 33 миллиардов рублей

1:51
Страхование

С 2015 года объём финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Крыму удвоился и в настоящее время составляет 33 миллиарда рублей. Об этом сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев в пресс-центре РИА Новости Крым.

Объём финансирования ОМС в Крыму удвоился до 33 миллиардов рублей
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"С 2015 по настоящее время финансирование нашей территориальной программы увеличилось в два раза — с 16 миллиардов до 33 миллиардов рублей. Это позволяет нашим медицинским организациям увеличить заработную плату сотрудникам, повысить расходы на приобретение медикаментов и тем самым улучшить качество медицинской помощи застрахованным", — заявил он.

Карпеев также отметил, что основными задачами Территориального фонда ОМС в Крыму сейчас являются расширение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, включая репродуктивное здоровье мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет, переход к единой платформе взаимодействия с застрахованными гражданами, а также расширение и совершенствование тарифного соглашения.

Кроме того, глава фонда сообщил, что за время действия программы ОМС в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь получили 50 тысяч застрахованных, в том числе по таким направлениям, как операции на сосудах и сердце, эндоваскулярная хирургия и травматология.

"За это время мы фиксируем снижение в три раза количества выездов крымчан за пределы полуострова для получения высокотехнологичной помощи. Это говорит о доступности такой помощи в Крыму, наличии соответствующего оборудования и специалистов высокой квалификации", — добавил Карпеев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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