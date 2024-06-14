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Следственный комитет возбудил дело против работников пенсионного фонда Дагестана за взяточничество

В Дагестане возбуждено дело против сотрудников ОСФР за взятку

0:59
Страхование

Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против двух сотрудников Фонда пенсионного и социального страхования Республики Дагестан. Их подозревают в получении взятки за игнорирование нарушений, выявленных при проверке медицинского учреждения в Хасавюрте. Об этом сообщила пресс-служба СК России по РД сетевому изданию Mirmol. ru.

В Дагестане возбуждено дело против сотрудников ОСФР за взятку
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно материалам следствия, 8 мая 2024 года сотрудники ОСФР получили 250 тысяч рублей от временно исполняющего обязанности начальника отдела кадров медицинского учреждения. Взамен они обещали не отражать выявленные нарушения в акте проверки.

Сотрудников задержали сотрудники ФСБ России по Дагестану после получения взятки.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и сбор доказательств.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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