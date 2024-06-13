Революция в похудении: два часа работы на огороде заменяют тренировку на эллипсоиде

"ВСК": работы на даче и огороде помогают сжигать до 450 калорий в час

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В конце весны россияне традиционно начинают сезон садовых работ. Эти занятия позволяют сжигать от 250 до 450 калорий в час, сопоставимо с занятиями на эллиптическом тренажёре. Однако чрезмерные нагрузки могут привести к травмам. Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома "ВСК" Алина Красикова рассказала, сколько времени можно проводить на грядке и кому стоит быть осторожным.

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Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, что составляет 20-30 минут в день. Новичкам и людям с хроническими заболеваниями следует начинать с 15-20 минут, постепенно увеличивая нагрузки. Опытным садоводам можно работать не более 1,5-2 часов в день, делая перерывы каждые 30-40 минут. Пожилым людям рекомендуется ограничивать время работы на грядке до 30-45 минут подряд с обязательными перерывами.

Дачные работы помогают сжигать калории и поддерживать форму:

Посадка и прополка: 250-300 калорий в час.

Копание земли: 400-450 калорий в час.

Полив растений: 150-200 калорий в час.

Скашивание травы: 350-400 калорий в час.

Однако важно учитывать риски, связанные с длительным пребыванием на солнце, работой с почвой и садовыми инструментами. Перегрев, порезы, укусы насекомых и аллергические реакции — основные опасности. Носите головной убор, пейте много воды, используйте антисептики и защитную одежду, советуют эксперты.

При некоторых заболеваниях садовые работы противопоказаны либо их надо выполнять с осторожностью:

Сердечно-сосудистые заболевания.

Заболевания дыхательной системы.

Проблемами опорно-двигательного аппарата.

Сахарный диабет.

«Прислушивайтесь к своему организму. Если чувствуете усталость, головокружение или боль, сделайте перерыв. Дачники часто страдают от проблем со спиной, поэтому важно правильно поднимать тяжести и разнообразить виды работ. Молодые люди могут переоценить свои силы и получить травмы. С возрастом нужно уделять больше внимания суставам и мышцам,» — посоветовала Красикова.

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