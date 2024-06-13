Признал свою вину: обманувший восемь страховых компаний экс-инспектор ГИБДД отделался условным сроком

Ленинский районный суд Тамбова признал виновным бывшего инспектора ДПС, который десять раз обманывал страховые компании, инсценируя ДТП. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тамбовской области.
Суд установил, что в феврале 2019 года бывший лейтенант полиции присоединился к организованной преступной группе сотрудников ГИБДД, созданной для хищения денег страховых компаний. Используя свой автомобиль и машину жены, экс-инспектор участвовал в инсценировках ДТП, выступая как в роли пострадавшего, так и виновника аварий. После этого он обращался в страховые компании с заявлениями о возмещении убытков и предоставлял поддельные документы, подготовленные членами группы. Полученные страховые выплаты аферист обналичивал и передавал одному из организаторов преступной группы.
«Подсудимый признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил четырех соучастников и содействовал следствию», — сообщает пресс-служба.
Суд признал мужчину виновным в десяти преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 100 000 рублей.
Также удовлетворены гражданские иски восьми страховых компаний на сумму более 1 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает «Блокнот Тамбов».
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы находится на завершающей стадии расследования.
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