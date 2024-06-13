Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в отелях и на круизных лайнерах на самом деле убирают ваши номера
Лидеры эирдропов: Jupiter, StarkNet и Notcoin
Даниил Медведев дал обещание стать победителем Уимблдона-2024
Диетолог Макиша: в жару рекомендуются лёгкие блюда
Максим Аверин заявил, что возраст не является преградой для развития человека
Диетолог Макиша: женьшень имеет тонизирующий эффект
Диетолог Писарева: вода с куркумой помогает повысить иммунитет
Российский блогер рассказал о высоких ценах на продукты в Афганестане
Челябинск стремительно догоняет Екатеринбург по стоимости новостроек
Признал свою вину: обманувший восемь страховых компаний экс-инспектор ГИБДД отделался условным сроком

В Тамбове бывшего инспектора ГИБДД осудили за инсценировку ДТП

1:58
Страхование

Ленинский районный суд Тамбова признал виновным бывшего инспектора ДПС, который десять раз обманывал страховые компании, инсценируя ДТП. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

В Тамбове бывшего инспектора ГИБДД осудили за инсценировку ДТП
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суд установил, что в феврале 2019 года бывший лейтенант полиции присоединился к организованной преступной группе сотрудников ГИБДД, созданной для хищения денег страховых компаний. Используя свой автомобиль и машину жены, экс-инспектор участвовал в инсценировках ДТП, выступая как в роли пострадавшего, так и виновника аварий. После этого он обращался в страховые компании с заявлениями о возмещении убытков и предоставлял поддельные документы, подготовленные членами группы. Полученные страховые выплаты аферист обналичивал и передавал одному из организаторов преступной группы.

«Подсудимый признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил четырех соучастников и содействовал следствию», — сообщает пресс-служба.

Суд признал мужчину виновным в десяти преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 100 000 рублей.

Также удовлетворены гражданские иски восьми страховых компаний на сумму более 1 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает «Блокнот Тамбов».

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы находится на завершающей стадии расследования.

Ранее в Тамбове члена банды автоподставщиков приговорили к условному сроку.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Врач Паршина: облысение у мужчин неизбежно, но его развитие можно замедлить
Александру Балуеву приносят счастье встречи и общение со зрителями
Раковые клетки оценивают жесткость тканей организма для перемещения
Эксперт Лигачёв: водитель бывает вынужден пойти на опасный манёвр
Стало известно, какие заболевания передают уличные кошки
Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки
Тренер Слишкович сравнил "Спартак" с камнем, который два года лежал в его кармане
Диетолог Дюваль: в сладком перце содержатся алкалоиды, которые отравляют организм
Завод имени В.А. Дегтярёва подал в суд на компанию брата Галкина*
Нутрициолог Наталья Лазуренко: наш организм — уникальная система детокса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников