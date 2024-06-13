Страхование, премиум-банкинг и лизинг: Ozon Fintech объявил о запуске новых продуктов

Финтех-подразделение Ozon планирует запуск премиум-банкинга для физических лиц, а также страховых, лизинговых продуктов и эквайринга для бизнеса, сообщил генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян на сессии для инвесторов в рамках форума Ozon Comeon 2024.
Компания намерена предложить линейку страховых продуктов для продавцов маркетплейса, включая страхование риска возврата товара клиентом и страхование ответственности производителя. Владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) будут доступны продукты для страхования рисков порчи товаров, находящихся в ПВЗ, а также страхование самих точек выдачи и их сотрудников, сообщает Интерфакс.
Также в планах компании запуск страховых продуктов для компаний-перевозчиков среди партнеров Ozon, включая страхование ответственности, грузов, каско для автомобилей и медицинскую страховку для водителей.
Дополнительно Ozon Fintech планирует ввести лизинговые услуги как для клиентов и партнеров маркетплейса, так и для внешнего рынка. Для этого будет создано отдельное юридическое лицо.
Премиум-банкинг будет предоставлять специальные условия и привилегии для клиентов со значительными остатками на счетах, однако детали и условия пока не разглашаются.
Дата запуска новых продуктов не сообщается.
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