Третий пошёл: Лондон вслед за США ввёл санкции против крупного российского страховщика

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Великобритания ввела санкции против "Ингосстраха"

0:53
Страхование

Великобритания наложила санкции на российскую страховую компанию "Ингосстрах". Об этом сообщило правительство страны.

Великобритания ввела санкции против "Ингосстраха"
Фото: flickr.com by Hernán Piñera is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что ранее США ввели санкции против Мосбиржи, а также двух российских страховщиков — "СОГАЗа" и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

В санкционный список Великобритании попали "Биржа СПБ" и Московская биржа с её дочерними компаниями — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Кроме самих компаний, Лондон ввёл личные санкции против гендиректора Мосбиржи Юрия Денисова, бенефициара инвестиционной группы "Инсайт" Авета Миракяна, основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина и совладельцев "Группы Астра" и S8 Capital Дениса Флорова и Армена Саркисяна.

Ранее "СОГАЗ" сообщил, что после объявления санкций продолжает работать в прежнем режиме.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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