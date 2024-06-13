Третий пошёл: Лондон вслед за США ввёл санкции против крупного российского страховщика

Великобритания наложила санкции на российскую страховую компанию "Ингосстрах". Об этом сообщило правительство страны.
Напомним, что ранее США ввели санкции против Мосбиржи, а также двух российских страховщиков — "СОГАЗа" и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).
В санкционный список Великобритании попали "Биржа СПБ" и Московская биржа с её дочерними компаниями — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
Кроме самих компаний, Лондон ввёл личные санкции против гендиректора Мосбиржи Юрия Денисова, бенефициара инвестиционной группы "Инсайт" Авета Миракяна, основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина и совладельцев "Группы Астра" и S8 Capital Дениса Флорова и Армена Саркисяна.
Ранее "СОГАЗ" сообщил, что после объявления санкций продолжает работать в прежнем режиме.
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