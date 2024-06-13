"Это несправедливо": в России могут увеличить включаемый в страховой стаж период ухода за ребёнком

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым предложили включить весь 3-летний период ухода за ребёнком в страховой пенсионный стаж. Соответствующие изменения могут внести в закон «О страховых пенсиях».
В настоящее время в страховой стаж засчитывается только полтора года ухода за ребёнком.
«Если мама находится в отпуске по уходу за ребенком три года, она теряет полтора года стажа. Это несправедливо, и нашей инициативой мы предлагаем включать весь период ухода за ребенком в страховой стаж», — пояснил Сергей Миронов.
Кроме того, депутаты предложили отменить ограничение страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком. Сейчас он составляет максимум 6 лет. По мнению СРЗП, это не стимулирует женщин рожать больше детей, а действует прямо противоположным образом.
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