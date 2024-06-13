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На машину упало дерево: можно ли получить компенсацию по ОСАГО и каско

Получить компенсацию за упавшее на машину дерево можно по каско

3:43
Страхование

Упавшие деревья и обломившиеся ветки часто становятся причиной повреждений автомобилей. Теоретически можно получить компенсацию от коммунальных служб, если удастся доказать их вину. Однако если дерево упало из-за штормового ветра, управляющая компания ответственности не несёт. Компания "Совкомбанк Страхование" рассказала, поможет ли водителю в этом случае полис ОСАГО или каско?

Получить компенсацию за упавшее на машину дерево можно по каско
Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

Можно ли получить компенсацию по ОСАГО

Ответ на этот вопрос кроется в полном названии полиса. ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности, то есть он позволяет водителям избежать финансовых расходов в случае причинения ущерба другому автомобилю, объекту или человеку. В этих случаях возмещение ущерба ложится не на водителя-виновника, а на страховую компанию.

При этом действие ОСАГО не распространяется на ситуации, когда машина получила повреждения из-за действий внешних сил, например, упавшего дерева. В этом случае покрыть ущерб может только полис каско.

Когда падение дерева является страховым случаем по каско

Если дерево упало на автомобиль, каско действует почти всегда. Страховой договор покрывает любые случаи падения деревьев. Особо оговаривается событие "Падение на транспортное средство инородных предметов". Также в список рисков включено "Стихийное бедствие", которое охватывает бури, штормы, землетрясения и другие природные катаклизмы.

Могут ли отказать в возмещении при падении дерева на автомобиль

Возмещение не выплачивается, если владелец автомобиля (или человек, которому он добровольно передал автомобиль) предвидел возможность инцидента, но не принял мер для его предотвращения. Например, если автомобиль припаркован под деревьями, несмотря на запрещающие знаки или предупреждения об опасности.

Также страховая компания не несёт ответственности, если автомобиль использовался вне дорог общего пользования. Например, если вы отправились на пикник в лес и там на автомобиль упало дерево, возмещение не предусмотрено.

Как действовать, если на автомобиль упало дерево

Прежде всего, не пытайтесь убирать дерево самостоятельно и постарайтесь не трогать ничего на месте происшествия.

  • Позвоните по номеру 102. Если в момент падения автомобиль находился в движении, это считается ДТП, и на место приедет ГИБДД. Если дерево упало на припаркованный автомобиль, прибудет наряд полиции.
  • Свяжитесь со страховой компанией по номеру, указанному в полисе каско. Сотрудник ответит на все вопросы и скоординирует ваши дальнейшие действия.
  • Пока полиция или ГИБДД в пути, проведите подробную фото- и видеосъёмку. Зафиксируйте все видимые повреждения автомобиля и состояние дерева, особенно место разлома.
  • Получите у сотрудников правоохранительных органов акт осмотра места происшествия. Убедитесь, что в документе указаны время, место, обстоятельства случившегося, предполагаемая причина падения дерева и опись повреждений автомобиля. Сотрудники подскажут, куда обратиться за справкой о причинении ущерба.
  • В течение десяти рабочих дней подготовьте все необходимые документы и обратитесь в страховую компанию. Сотрудники контакт-центра помогут подобрать ближайший офис для подачи заявления.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах краткосрочного полиса ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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