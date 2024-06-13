На машину упало дерево: можно ли получить компенсацию по ОСАГО и каско

Упавшие деревья и обломившиеся ветки часто становятся причиной повреждений автомобилей. Теоретически можно получить компенсацию от коммунальных служб, если удастся доказать их вину. Однако если дерево упало из-за штормового ветра, управляющая компания ответственности не несёт. Компания "Совкомбанк Страхование" рассказала, поможет ли водителю в этом случае полис ОСАГО или каско?
Ответ на этот вопрос кроется в полном названии полиса. ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности, то есть он позволяет водителям избежать финансовых расходов в случае причинения ущерба другому автомобилю, объекту или человеку. В этих случаях возмещение ущерба ложится не на водителя-виновника, а на страховую компанию.
При этом действие ОСАГО не распространяется на ситуации, когда машина получила повреждения из-за действий внешних сил, например, упавшего дерева. В этом случае покрыть ущерб может только полис каско.
Если дерево упало на автомобиль, каско действует почти всегда. Страховой договор покрывает любые случаи падения деревьев. Особо оговаривается событие "Падение на транспортное средство инородных предметов". Также в список рисков включено "Стихийное бедствие", которое охватывает бури, штормы, землетрясения и другие природные катаклизмы.
Возмещение не выплачивается, если владелец автомобиля (или человек, которому он добровольно передал автомобиль) предвидел возможность инцидента, но не принял мер для его предотвращения. Например, если автомобиль припаркован под деревьями, несмотря на запрещающие знаки или предупреждения об опасности.
Также страховая компания не несёт ответственности, если автомобиль использовался вне дорог общего пользования. Например, если вы отправились на пикник в лес и там на автомобиль упало дерево, возмещение не предусмотрено.
Прежде всего, не пытайтесь убирать дерево самостоятельно и постарайтесь не трогать ничего на месте происшествия.
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