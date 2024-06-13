"СОГАЗ" не заметил западных санкций: компания заявила, что была готова к действиям США

"СОГАЗ" после введения санкций продолжает работать в обычном режиме

После введения санкций США "СОГАЗ" продолжает работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе страховщика.

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"Введение санкций США в отношении АО "СОГАЗ" не окажет влияния на работу страховой группы. Компания продолжает работать в обычном режиме и в полной мере выполняет обязательства перед клиентами", — сообщили в компании.

В компании отметили, что готовились к подобному развитию событий, заранее прорабатывая возможные сценарии. "СОГАЗ" подчеркнул, что взвешенная политика управления рисками и стандарты корпоративного управления позволили обеспечить полноценную и непрерывную работу в условиях западных рестрикций.

Напомним, что в среду Минфин США ввёл санкции против Московской биржи, Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и страховой компании "СОГАЗ".