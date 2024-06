"СОГАЗ" не заметил западных санкций: компания заявила, что была готова к действиям США

После введения санкций США "СОГАЗ" продолжает работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе страховщика.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported