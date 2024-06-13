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Солнечные ожоги в отпуске: какие страховые полисы помогут избежать проблем со здоровьем?

Защита от солнечных ожогов: какой страховой полис может покрыть расходы

1:55
Страхование

Лето — это время для пикников, активного отдыха на свежем воздухе и пляжных развлечений. Однако в этот беззаботный период важно помнить о возможных опасностях. Одной из таких является солнечный ожог, который может нанести серьёзный вред здоровью. Эксперты "Банки.ру" объяснили, какой страховой полис поможет в этой ситуации.

Защита от солнечных ожогов: какой страховой полис может покрыть расходы
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Большинство полисов ОМС покрывают лечение последствий солнечных ожогов, но есть нюансы. Во-первых, перечень услуг зависит от конкретной страховой компании и региона. Поэтому важно заранее ознакомиться с условиями страхования. Во-вторых, дерматологи обычно принимают в специализированных государственных диспансерах, куда порой сложно записаться.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) предоставляет доступ к более широкому спектру медицинских услуг, которые могут быть недоступны по ОМС. В зависимости от программы и размера взносов, клиент может получить как базовую, так и расширенную медицинскую помощь.

Лечение солнечных ожогов чаще всего включено в ДМС. В их числе:

  • консультация врача-дерматолога;
  • проведение лечебных процедур (снятие воспаления, боли и зуда, обработка пораженных участков кожи);
  • назначение и приобретение медикаментов;
  • проведение лабораторных исследований при необходимости;
  • госпитализация и дальнейшее лечение в стационаре (если солнечный ожог вызвал осложнения).

Ситуация усложняется, если солнечный ожог произошёл во время отпуска. В таком случае помогает страхование путешественника. Однако важно заранее уточнить у страховщика, входит ли помощь при солнечном ожоге в страховое покрытие, так как в некоторых программах это может быть дополнительной опцией.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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