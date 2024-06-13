Солнечные ожоги в отпуске: какие страховые полисы помогут избежать проблем со здоровьем?

Лето — это время для пикников, активного отдыха на свежем воздухе и пляжных развлечений. Однако в этот беззаботный период важно помнить о возможных опасностях. Одной из таких является солнечный ожог, который может нанести серьёзный вред здоровью. Эксперты "Банки.ру" объяснили, какой страховой полис поможет в этой ситуации.
Большинство полисов ОМС покрывают лечение последствий солнечных ожогов, но есть нюансы. Во-первых, перечень услуг зависит от конкретной страховой компании и региона. Поэтому важно заранее ознакомиться с условиями страхования. Во-вторых, дерматологи обычно принимают в специализированных государственных диспансерах, куда порой сложно записаться.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) предоставляет доступ к более широкому спектру медицинских услуг, которые могут быть недоступны по ОМС. В зависимости от программы и размера взносов, клиент может получить как базовую, так и расширенную медицинскую помощь.
Лечение солнечных ожогов чаще всего включено в ДМС. В их числе:
Ситуация усложняется, если солнечный ожог произошёл во время отпуска. В таком случае помогает страхование путешественника. Однако важно заранее уточнить у страховщика, входит ли помощь при солнечном ожоге в страховое покрытие, так как в некоторых программах это может быть дополнительной опцией.
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