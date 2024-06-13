В Тамбове осудили члена группировки, присвоившей более 2,2 миллиона рублей от страховых компаний

В областном центре был осуждён участник мошеннической группы, действовавшей в сфере автострахования. Сотрудники СУ СК России по Тамбовской области представили суду убедительные доказательства его вины. Мужчина участвовал в десяти эпизодах, квалифицированных по части 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).
Согласно материалам дела, фигурант занимался незаконной деятельностью вместе с сообщниками в течение трёх лет, с 2019 по 2021 годы. Преступники присвоили более 2,2 миллиона рублей от страховых компаний. Группа неоднократно инсценировала аварии, чтобы получить деньги на ремонт автомобилей, сообщает "Про Тамбов".
Остальные участники группы ещё ожидают решения суда. Как отметили сотрудники СК, некоторые члены группировки ранее служили в правоохранительных органах.
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