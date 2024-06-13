Социальные волнения и протесты угрожают стабильности страхового рынка по всему миру

Протесты и беспорядки наносят многомиллиардные убытки страховщикам

4:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным WTW, страхование от гражданских беспорядков в будущем столкнётся с серьёзными вызовами, так как беспорядки и протесты становятся более частыми и дорогостоящими для страховщиков.

Фото: www.flickr.com by Артемас Лю is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В последние годы произошёл ряд гражданских беспорядков, которые привели к значительным убыткам для страховщиков. Протесты после убийства Джорджа Флойда в США в 2020 году охватили 2000 городов в 60 странах. Хотя большинство протестов были мирными, беспорядки и грабежи нанесли ущерб многим коммерческим центрам. В следующем году беспорядки в Южной Африке привели к страховым убыткам, превышающим $1 млрд, что является значительной потерей для местного рынка.

Директор по аналитике политических рисков в WTW Сэм Уилкин отметил в новом отчёте Airmic о политических рисках, что такие гражданские беспорядки становятся всё более частыми и дорогими из-за высокой концентрации ценностей в городских центрах по всему миру. Кроме того, социальные сети расширяют возможности для массовых протестов и усложняют их контроль.

Крупные убытки на зрелом рынке, таком как США, проверят реакцию страховщиков и правительств, предупреждает Уилкин.

"В будущем рынок столкнётся с серьёзным испытанием в связи с гражданскими беспорядками. Сегодня предприниматели беспокоятся о социальных волнениях, но абстрактно, полагая, что эти риски покрываются стандартными страховками бизнеса. Они считают, что им не о чем беспокоиться, так как полис включает это покрытие", — сказал Уилкин.

После нескольких событий с крупными убытками и ужесточения ситуации на рынке перестрахования страховщики начали ограничивать покрытие забастовок, беспорядков и гражданских волнений (SRCC) в имущественных полисах. Клиенты столкнулись с нехваткой первичных ёмкостей и более высокими ставками за отдельную защиту от политического насилия, отмечается в отчете Airmic.

Уилкин также предупредил о высокой геополитической напряженности: в 2024 году 70 стран проведут выборы, что составляет 60% мирового ВВП. Аналитики Airmic считают, что такое количество выборов создаёт "постоянный сбой потенциальных горячих точек".

"Риторика изменилась", — отметил руководитель отдела борьбы с терроризмом и враждебной окружающей средой компании Allianz Commercial Срджан Тодорович. "Игнорировать опасность, которая привела к убыткам в миллиарды долларов за последние шесть лет, нет смысла, особенно с учетом избирательного цикла и его последствий".

Согласно отчёту Airmic, в этот "год выборов" всё больше организаций проводят усиленную политическую проверку. 44% членов Airmic сообщили, что их организации увеличили частоту и объём мероприятий по сканированию горизонта и анализу сценариев, а 56% отслеживают социальные сети для мониторинга выборов. Четыре года назад только 19% респондентов заявили, что социальные сети полезны для мониторинга политических событий.

Выборы последних недель оказывают влияние на мировой бизнес. По словам Уилкина, результаты выборов в Мексике предполагают продолжение политики предыдущей администрации, что привело к потерям политического риска из-за экспроприации в энергетическом секторе. Результаты выборов в Южной Африке, где правящая партия АНК потеряла большинство, вызывают наибольшее беспокойство, так как могут привести к коалиции с популистскими группами, обещающими перераспределение активов.

На вопрос о наиболее тревожащем геополитическом риске 29% членов Airmic назвали ослабление влияния Запада, затем растущее влияние Ирана (21%), конфликт между Израилем и ХАМАСом (18%) и торговые споры между Китаем и США (13%).