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Мошенники взломали аккаунт жителя Серова после звонка от лжеспециалиста страховой компании

Мужчина стал жертвой мошенников после звонка "страховщика"

1:19
Страхование

В полицию Серова поступило заявление от работника завода 1980 года рождения, который сообщил о неправомерном доступе к его личной информации. Следователи выяснили, что доступ заявитель предоставил злоумышленнику самостоятельно.

Мужчина стал жертвой мошенников после звонка "страховщика"
Фото: 500px.com by Johan Larsson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

27 мая на его телефон поступил звонок от женщины, которая представилась специалистом страховой компании. Она сообщила, что у мужчины заканчивается договор страхования, хотя заявитель нигде не был застрахован, но продолжил разговор.

Женщина предложила составить новый договор и попросила назвать цифровые коды, которые поступили на мобильный телефон мужчины в СМС-сообщениях. Он согласился и сообщил сначала 4, затем 6 цифр. Затем женщина начала рассказывать об иных видах страхования. В этот момент заявитель понял, что имеет дело с мошенницей, и сразу прекратил разговор. Однако при попытке войти в личный кабинет на сайте "Госуслуги" он обнаружил, что доступ заблокирован, сообщает портал "Глобус".

Осознав, что электронный кабинет взломан и что он сам предоставил мошенникам такую возможность, серовчанин обратился в МФЦ, где поменял реквизиты доступа к своему личному кабинету.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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