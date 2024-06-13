Мошенники взломали аккаунт жителя Серова после звонка от лжеспециалиста страховой компании

В полицию Серова поступило заявление от работника завода 1980 года рождения, который сообщил о неправомерном доступе к его личной информации. Следователи выяснили, что доступ заявитель предоставил злоумышленнику самостоятельно.
27 мая на его телефон поступил звонок от женщины, которая представилась специалистом страховой компании. Она сообщила, что у мужчины заканчивается договор страхования, хотя заявитель нигде не был застрахован, но продолжил разговор.
Женщина предложила составить новый договор и попросила назвать цифровые коды, которые поступили на мобильный телефон мужчины в СМС-сообщениях. Он согласился и сообщил сначала 4, затем 6 цифр. Затем женщина начала рассказывать об иных видах страхования. В этот момент заявитель понял, что имеет дело с мошенницей, и сразу прекратил разговор. Однако при попытке войти в личный кабинет на сайте "Госуслуги" он обнаружил, что доступ заблокирован, сообщает портал "Глобус".
Осознав, что электронный кабинет взломан и что он сам предоставил мошенникам такую возможность, серовчанин обратился в МФЦ, где поменял реквизиты доступа к своему личному кабинету.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.