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Жительница Рязани обвиняется в мошенничестве с получением социальных выплат на 200 тысяч рублей

Рязанка получила 200 тысяч рублей по липовым документам о рождении ребёнка

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Страхование

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в котором обвиняется 25-летняя жительница Рязани.

Рязанка получила 200 тысяч рублей по липовым документам о рождении ребёнка
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По информации пресс-службы регионального УМВД России, девушка предоставила в отделение пенсионного и социального страхования ложные сведения о рождении ребенка. С помощью поддельных документов бездетная жительница получила социальные выплаты, предназначенные для поддержки семей с детьми.

На протяжении более года она получала пособия, суммарно обогатившись на 200 тысяч рублей. Девушка признала свою вину. Похищенные средства она потратила на личные нужды, сообщает портал "Пенза СМИ".

Теперь ей грозит уголовное наказание.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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