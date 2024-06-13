Жительница Рязани обвиняется в мошенничестве с получением социальных выплат на 200 тысяч рублей

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в котором обвиняется 25-летняя жительница Рязани.
По информации пресс-службы регионального УМВД России, девушка предоставила в отделение пенсионного и социального страхования ложные сведения о рождении ребенка. С помощью поддельных документов бездетная жительница получила социальные выплаты, предназначенные для поддержки семей с детьми.
На протяжении более года она получала пособия, суммарно обогатившись на 200 тысяч рублей. Девушка признала свою вину. Похищенные средства она потратила на личные нужды, сообщает портал "Пенза СМИ".
Теперь ей грозит уголовное наказание.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.