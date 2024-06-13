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Правительство РФ отклонило законопроект о повышении страховой суммы банковских вкладов до 3 млн рублей

Правительство отклонило законопроект о повышении порога страхования вкладов

Страхование

Правительство Российской Федерации направило в комитет Государственной думы по финансовому рынку отзыв на законопроект о повышении страхового порога банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн рублей. В отзыве отмечается, что инициатива по повышению порога не поддерживается.

Правительство отклонило законопроект о повышении порога страхования вкладов
Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Данный отзыв был направлен на законопроект (№565438-8), внесённый в парламент в феврале группой депутатов от фракции ЛДПР. Комитет по финансовому рынку парламента в конце марта предложил дождаться правительственного отзыва на эту инициативу.

"Следует отметить, что законопроект идентичного содержания не был поддержан правительством РФ (официальный отзыв от 17 января 2023 г. №ЗОбп-ШЗ). Позиция правительства РФ сохраняет актуальность", — говорится в отзыве правительства на инициативу ЛДПР, направленном в комитет Госдумы.

Вопрос о повышении страховой суммы по вкладам неоднократно обсуждался в парламенте. В конце января Госдума отклонила законопроект (№219700-8) о повышении возмещения по вкладам до 3 млн рублей, внесённый законодательным собранием Ленинградской области. Авторы законопроекта напоминали, что размер в 1,4 млн рублей был установлен в 2014 году, а санкции и события весны 2022 года указали на необходимость пересмотра этой суммы. В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку на данную инициативу указывалось, что принятие законопроекта может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов и повышению ставок страховых взносов для банков, сообщает "Интерфакс"

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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