Правительство РФ отклонило законопроект о повышении страховой суммы банковских вкладов до 3 млн рублей

Правительство Российской Федерации направило в комитет Государственной думы по финансовому рынку отзыв на законопроект о повышении страхового порога банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн рублей. В отзыве отмечается, что инициатива по повышению порога не поддерживается.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0