Преимущества краткосрочных полисов ОСАГО: как подписка помогает сезонным автомобилистам

В марте были введены краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, которые открывают новые возможности для автомобилистов, хотя многие о них ещё не знают.
Во-первых, эти полисы можно приобрести по системе подписки. Плата будет списываться с карты ежемесячно, а полис будет автоматически продлеваться.
Во-вторых, этот тип полиса особенно полезен для тех, кто использует автомобиль сезонно, например, дачников, владельцев ретро-автомобилей или кабриолетов, которые используются только летом. Также подписка подойдет тем, кто временно использует свои машины как такси.
Краткосрочные полисы стоят дороже годовых, но это позволяет экономить в периоды, когда страхование не требуется.
Для тех, кто использует автомобиль круглый год, этот вид полиса может быть менее выгодным, так как сумма ежемесячных платежей в итоге может превысить стоимость годового полиса.
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