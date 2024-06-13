Преимущества краткосрочных полисов ОСАГО: как подписка помогает сезонным автомобилистам

Преимущества краткосрочного полиса ОСАГО, о которых многие не знают

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

В марте были введены краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, которые открывают новые возможности для автомобилистов, хотя многие о них ещё не знают.

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Во-первых, эти полисы можно приобрести по системе подписки. Плата будет списываться с карты ежемесячно, а полис будет автоматически продлеваться.

Во-вторых, этот тип полиса особенно полезен для тех, кто использует автомобиль сезонно, например, дачников, владельцев ретро-автомобилей или кабриолетов, которые используются только летом. Также подписка подойдет тем, кто временно использует свои машины как такси.

Краткосрочные полисы стоят дороже годовых, но это позволяет экономить в периоды, когда страхование не требуется.

Для тех, кто использует автомобиль круглый год, этот вид полиса может быть менее выгодным, так как сумма ежемесячных платежей в итоге может превысить стоимость годового полиса.