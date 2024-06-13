Как получить данные из индивидуального лицевого счета: методы доступа к информации от СФР

В Социальном фонде России рассказали о способах доступа к информации из индивидуального лицевого счета (ИЛС), включая данные о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.
ИЛС содержит информацию о пенсионном обеспечении граждан, такую как страховой стаж, заработок, а также начисленные и уплаченные страховые взносы.
Зарегистрированные лица могут получить информацию о состоянии своего ИЛС, обратившись в местное отделение СФР бесплатно.
Существует несколько способов получения выписки из ИЛС:
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.