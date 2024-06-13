Как получить данные из индивидуального лицевого счета: методы доступа к информации от СФР

Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счёта

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Социальном фонде России рассказали о способах доступа к информации из индивидуального лицевого счета (ИЛС), включая данные о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.

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ИЛС содержит информацию о пенсионном обеспечении граждан, такую как страховой стаж, заработок, а также начисленные и уплаченные страховые взносы.

Зарегистрированные лица могут получить информацию о состоянии своего ИЛС, обратившись в местное отделение СФР бесплатно.

Существует несколько способов получения выписки из ИЛС:

Через портал государственных услуг в электронном виде, где выписка выдаётся мгновенно и подтверждается сертификатом квалифицированной электронной подписи. Непосредственно в офисе Многофункционального центра (МФЦ) или клиентской службе СФР, при этом необходимо подписать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность. Отправкой запроса по почте с приложением нотариально заверенной копии удостоверения личности.