Порядок смены страховой компании по ОМС: что нужно знать и какие документы подготовить

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет всем гражданам России возможность получать медицинскую помощь в государственных учреждениях по всей стране.
Его можно оформить бесплатно в любой страховой компании, работающей в системе ОМС. Однако список таких компаний может различаться в зависимости от региона. Эксперты объяснили, как сменить страховщика по ОМС, когда это может понадобиться и что для этого необходимо.
Можно ли сменить страховую компанию по ОМС?
Согласно Федеральному закону "Об обязательном медицинском страховании в РФ", смена страховой компании по ОМС возможна, но не чаще одного раза в год. Заявление о смене страховщика следует подать не позднее 1 ноября текущего года.
Есть два исключения из этого правила:
В этих случаях можно сменить страховщика по ОМС, даже если с момента заключения договора прошло менее года.
Имеет ли значение, в какой страховой компании оформить полис ОМС?
Набор медицинских услуг по полису ОМС одинаков для всех граждан России. Страховая компания обязана оплачивать медицинскую помощь, контролировать её объемы, качество и сроки, а также защищать интересы застрахованных.
Однако качество работы страховых компаний может различаться. Например, при возникновении спорных ситуаций с медицинской организацией одна страховая компания может помочь в разрешении спора, а другая — остаться в стороне. Поэтому важно выбрать надёжного страховщика.
Как сменить страховую компанию по ОМС?
Важно: после смены страховой компании не забудьте уведомить об этом своё медицинское учреждение.
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