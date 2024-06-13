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Порядок смены страховой компании по ОМС: что нужно знать и какие документы подготовить

Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию по ОМС

2:55
Страхование

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет всем гражданам России возможность получать медицинскую помощь в государственных учреждениях по всей стране.

Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию по ОМС
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Его можно оформить бесплатно в любой страховой компании, работающей в системе ОМС. Однако список таких компаний может различаться в зависимости от региона. Эксперты объяснили, как сменить страховщика по ОМС, когда это может понадобиться и что для этого необходимо.

Можно ли сменить страховую компанию по ОМС?

Согласно Федеральному закону "Об обязательном медицинском страховании в РФ", смена страховой компании по ОМС возможна, но не чаще одного раза в год. Заявление о смене страховщика следует подать не позднее 1 ноября текущего года.

Есть два исключения из этого правила:

  • Переезд в другой регион
  • Ликвидация страховой компании

В этих случаях можно сменить страховщика по ОМС, даже если с момента заключения договора прошло менее года.

Имеет ли значение, в какой страховой компании оформить полис ОМС?

Набор медицинских услуг по полису ОМС одинаков для всех граждан России. Страховая компания обязана оплачивать медицинскую помощь, контролировать её объемы, качество и сроки, а также защищать интересы застрахованных.

Однако качество работы страховых компаний может различаться. Например, при возникновении спорных ситуаций с медицинской организацией одна страховая компания может помочь в разрешении спора, а другая — остаться в стороне. Поэтому важно выбрать надёжного страховщика.

Как сменить страховую компанию по ОМС?

  1. Выберите страховую компанию до 1 ноября текущего года и подайте ей заявление о переходе. Следующая смена страховой компании будет возможна не ранее чем через год.
  2. Проверьте наличие компании в перечне, осуществляющей деятельность в сфере ОМС в вашем регионе. Список можно найти на сайте территориального фонда ОМС.
  3. Подайте заявление в новую компанию. В заявлении должны быть указаны ваши персональные данные, информация о выбранной страховой компании и дата, с которой вы хотите начать пользоваться её услугами. Заявление можно подать в офисе страховой компании или через МФЦ.
  4. Предоставьте необходимые документы: паспорт или свидетельство о рождении, СНИЛС. Заявление за ребёнка подаёт родитель или законный представитель.
  5. Страховая компания рассматривает заявление в течение 30 дней, но новый полис ОМС обычно выдают быстрее.

Важно: после смены страховой компании не забудьте уведомить об этом своё медицинское учреждение.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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