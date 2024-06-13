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Что нужно знать о страховании при оформлении кредита: права потребителей и ограничения для банков

Эксперты рассказали, можно ли отказаться от страховки при оформлении кредита

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Страхование

Многих россиян волнует вопрос о законности включения страхового полиса при подписании кредитного договора с банком.

Эксперты рассказали, можно ли отказаться от страховки при оформлении кредита
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, никто не может быть принужден к страхованию своей жизни или здоровья без личного согласия. Это означает, что заёмщик имеет право отказаться от страховки, если он не желает её оформлять.

Закон о защите прав потребителей запрещает банкам навязывать клиентам дополнительные услуги, которые они не хотят приобретать. Страхование в рамках кредитных операций является необязательной услугой, и банки формально не имеют права требовать от клиентов его оформление.

Потребители имеют полную свободу в решении, подписывать страховой полис при получении кредита или отказаться от этой услуги.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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