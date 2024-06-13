Что нужно знать о страховании при оформлении кредита: права потребителей и ограничения для банков

Многих россиян волнует вопрос о законности включения страхового полиса при подписании кредитного договора с банком.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, никто не может быть принужден к страхованию своей жизни или здоровья без личного согласия. Это означает, что заёмщик имеет право отказаться от страховки, если он не желает её оформлять.
Закон о защите прав потребителей запрещает банкам навязывать клиентам дополнительные услуги, которые они не хотят приобретать. Страхование в рамках кредитных операций является необязательной услугой, и банки формально не имеют права требовать от клиентов его оформление.
Потребители имеют полную свободу в решении, подписывать страховой полис при получении кредита или отказаться от этой услуги.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.