Основные преимущества и недостатки накопительного страхования жизни
Скрытые риски накопительного страхования жизни — что нужно знать
1:31
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13.06.2024 03:46
Накопительное страхование жизни представляет собой долгосрочное финансовое обязательство, которое требует внимательного анализа его преимуществ и недостатков перед принятием решения.
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain
Основные плюсы этого вида страхования:
Гарантированная защита жизни: с момента первого взноса страхователь получает полное покрытие на всю сумму полиса.
Возможность расширения покрытия: страхователь может подписать дополнительные соглашения для защиты от различных рисков.
Стимул для накоплений: полис способствует регулярному накоплению средств, что помогает в достижении финансовых целей.
Защита средств: страховые выплаты защищены от конфискации и ареста, обеспечивая финансовую стабильность в случае неприятностей или смерти страхователя.
Быстрая выплата: в случае смерти страхователя, наследники могут получить выплаты в течение месяца.
Однако, важно учитывать и некоторые минусы:
Невысокая доходность или её полное отсутствие на протяжении многих лет.
Риск отказа в выплате, если причина смерти не покрывается условиями полиса.
Необходимость регулярных платежей, с риском расторжения договора или наложения штрафов при их несоблюдении.
Снижение суммы страховки при добавлении дополнительных рисков и дополнительные расходы на их покрытие.
Дополнительные издержки при досрочном расторжении договора.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру