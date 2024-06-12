Около 50 тысяч самозанятых женщин в Индии получили первые выплаты по программе страхования от жары

50 тысяч индийских женщин получили страховые выплаты из-за экстремальной жары

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Группа из 50 тысяч самозанятых женщин в Индии стала первыми получателями новой страховой программы, которая предусматривает выплаты при экстремально высоких температурах. Об этом сообщает издание Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Siddharth Bargate is licensed under CC0

С 18 по 25 мая, когда температура воздуха превысила 40 °С, женщины в штатах Раджастхан, Гуджарат и Махараштра получили единовременную выплату в размере 5 долларов.

"Это первый случай, когда страховые выплаты и программа прямой денежной помощи были объединены, чтобы увеличить доходы женщин в период опасной жары", — отметила генеральный директор некоммерческой организации Climate Resilience for All, которая совместно с индийской Ассоциацией самозанятых женщин (SEWA) разработала эту страховую схему.

На данный момент почти 92% женщин получили деньги, некоторые из них — около 20 долларов каждая.

Общая сумма выплат по программе составила 341 553 доллара США.