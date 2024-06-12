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Во Владимирской области за первые три месяца 2024 года выросли страховые выплаты и количество договоров ОСАГО и автокаско

Выплаты по ОСАГО во Владимирской области выросли на 23%

2:10
Страхование

В первом квартале во Владимирской области автовладельцы оформили 77 тысяч договоров ОСАГО на общую сумму 580,8 млн рублей. Выплаты по ОСАГО увеличились на 23%, достигнув 390,5 млн рублей. Средняя стоимость обязательной страховки возросла на 300 рублей до 7,5 тысяч, а средняя выплата — на 10 900 рублей до 82,2 тысяч рублей.

Выплаты по ОСАГО во Владимирской области выросли на 23%
Фото: commons.wikimedia.org by Joe MiGo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Рынок страхования развивается, подстраивается под запросы клиентов. Например, в марте расширилась линейка услуг автострахования — появились короткие страховки в сегменте ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Такие полисы позволяют сэкономить на обязательной страховке тем водителям, которые редко пользуются своим автомобилем, например, дачникам", — сообщила управляющая владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.

В первом квартале этого года жители Владимирской области приобрели 196,3 тысячи страховок, заплатив за них более 2 млрд рублей (+20%). Страховые выплаты составили более 1,1 млрд рублей (+12%).

Также увеличилось число желающих оформить автокаско. В первые три месяца было заключено более 12 тысяч договоров, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость страховки осталась неизменной (около 22,8 тысячи рублей), а выплаты выросли почти в полтора раза, достигнув 157,5 млн рублей.

Развитию автострахования способствовали увеличение продаж новых автомобилей и популярность недорогих страховых программ с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, всё больше автомобилистов страховали подержанные машины, сообщает "Губерния".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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