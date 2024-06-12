Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Иванов объяснил, как распределить груз в багажнике перед автопутешествием
Тайская еда: чего стоит избегать туристам, чтобы не отравиться
Чесночно-сметанный соус с зеленью: к мясу или рыбе
Как избавиться от грушевого трубковёрта?
Врач Красюк предупреждает: лаки для ногтей с вредными добавками могут вызвать рак
Новое датирование выявило разницу во времени между палеолитическими очагами
Почему кошки иногда притворяются спящими: 3 причины
Собчак высказалась о дешёвом телефоне Павла Дурова
"Мир квартир" рассказал о недопустимых изменениях на балконе или лоджии
Дешёвый полис ОСАГО: почему это опасно и как легально снизить стоимость автогражданки

Покупка дешёвого ОСАГО повышает риск стать жертвой мошенников

3:13
Страхование

Любой автовладелец хочет купить полис ОСАГО подешевле. Но когда экономия оправдана, а когда речь идет о мошеннической схеме? Как это понять до момента покупки? "Сравни" разобрался в этом вопросе.

Покупка дешёвого ОСАГО повышает риск стать жертвой мошенников
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Риски покупки дешёвого полиса

Экономить на покупке полиса хорошо, но плохо, если полис окажется недействительным, и вы потеряете деньги. Как это возможно? Стоимость полиса ОСАГО складывается из базовой ставки, умноженной на ряд коэффициентов. Для личного авто это:

  • Коэффициент бонус-малус (КБМ) — зависит от количества или отсутствия аварий.
  • Территориальный коэффициент (КТ) — различается для разных регионов.
  • Коэффициент количества водителей (КО) — количество допущенных к управлению водителей.
  • Возраст и стаж вождения (КВС).
  • Мощность двигателя машины (КМ).

Если занизить любой из этих коэффициентов, стоимость полиса окажется другой. Например, территориальный коэффициент для Москвы составляет 1.8, а для небольшого города в Костромской области — 0.76. Если полис без учета КТ стоит 2000 рублей, то с коэффициентом для Москвы он будет стоить 3600 рублей, а для Костромской области — 1520 рублей. Разница более чем в два раза!

Недобросовестные посредники также часто занижают мощность автомобиля. Например, мощность до 50 л.с. дает коэффициент 0.6, а 121–150 л.с. — 1.4. Это тоже значительная разница в цене.

Чем опасна покупка полиса с заниженными коэффициентами

Если коэффициенты намеренно занижены и не соответствуют реальности, полис ОСАГО является недействительным. Страховые компании регулярно перепроверяют информацию, вычисляя ошибки и мошенничество. В случае обнаружения некорректных данных, страховая компания может расторгнуть договор без выплат, и ваши деньги пропадут. Плюс, вам придется покупать новый полис по полной цене.

Если наступит страховой случай и вы окажетесь участником ДТП, страховая компания вправе отказать в выплатах. В этом случае вам придется оплачивать ремонт пострадавшей стороны за свой счет, что может обойтись в несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Как купить настоящий ОСАГО выгодно

Легально экономить на ОСАГО возможно. Коэффициенты неизменны, но базовая ставка может варьироваться от 1646 до 7535 рублей.

Чтобы выбрать "автогражданку" с оптимальными условиями, необходимо сравнить предложения разных страховых компаний. При этом эксперты рекомендуют ориентироваться не только на низкую стоимость полиса, но и на рейтинг страховщика и отзывы его клиентов.

Ранее эксперты рассказали, как оформить полис ОСАГО в году. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Российские удары продолжают обнулять военные аэродромы Украины Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
Последние материалы
Автоэксперт Колодочкин рассказал, как продлить срока службы двигателя
Почему не рекомендуется носить гель-лак более двух недель
В Хабаровске осудили военного, который убил сослуживца из-за ушедшей проститутки
Как приготовить чесночный соус с петрушкой
Первая партия самолётов F-16 от Нидерландов на Украину поступит этим летом
Что собаки видят на экране телевизора
Артемий Лебедев пожаловался на то, что фасад РАНХиГС с его дизайном изуродовали
Россия вошла в топ-10 стран по расходам на зарубежные поездки в 2023 году
В России с 1 июля скорректируются условия ипотечных программ
Борьба с конским щавелем: народные методы и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников