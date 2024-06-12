Дешёвый полис ОСАГО: почему это опасно и как легально снизить стоимость автогражданки

Покупка дешёвого ОСАГО повышает риск стать жертвой мошенников

3:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Любой автовладелец хочет купить полис ОСАГО подешевле. Но когда экономия оправдана, а когда речь идет о мошеннической схеме? Как это понять до момента покупки? "Сравни" разобрался в этом вопросе.

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Риски покупки дешёвого полиса

Экономить на покупке полиса хорошо, но плохо, если полис окажется недействительным, и вы потеряете деньги. Как это возможно? Стоимость полиса ОСАГО складывается из базовой ставки, умноженной на ряд коэффициентов. Для личного авто это:

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — зависит от количества или отсутствия аварий.

Территориальный коэффициент (КТ) — различается для разных регионов.

Коэффициент количества водителей (КО) — количество допущенных к управлению водителей.

Возраст и стаж вождения (КВС).

Мощность двигателя машины (КМ).

Если занизить любой из этих коэффициентов, стоимость полиса окажется другой. Например, территориальный коэффициент для Москвы составляет 1.8, а для небольшого города в Костромской области — 0.76. Если полис без учета КТ стоит 2000 рублей, то с коэффициентом для Москвы он будет стоить 3600 рублей, а для Костромской области — 1520 рублей. Разница более чем в два раза!

Недобросовестные посредники также часто занижают мощность автомобиля. Например, мощность до 50 л.с. дает коэффициент 0.6, а 121–150 л.с. — 1.4. Это тоже значительная разница в цене.

Чем опасна покупка полиса с заниженными коэффициентами

Если коэффициенты намеренно занижены и не соответствуют реальности, полис ОСАГО является недействительным. Страховые компании регулярно перепроверяют информацию, вычисляя ошибки и мошенничество. В случае обнаружения некорректных данных, страховая компания может расторгнуть договор без выплат, и ваши деньги пропадут. Плюс, вам придется покупать новый полис по полной цене.

Если наступит страховой случай и вы окажетесь участником ДТП, страховая компания вправе отказать в выплатах. В этом случае вам придется оплачивать ремонт пострадавшей стороны за свой счет, что может обойтись в несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Как купить настоящий ОСАГО выгодно

Легально экономить на ОСАГО возможно. Коэффициенты неизменны, но базовая ставка может варьироваться от 1646 до 7535 рублей.

Чтобы выбрать "автогражданку" с оптимальными условиями, необходимо сравнить предложения разных страховых компаний. При этом эксперты рекомендуют ориентироваться не только на низкую стоимость полиса, но и на рейтинг страховщика и отзывы его клиентов.

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