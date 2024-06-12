Дешёвый полис ОСАГО: почему это опасно и как легально снизить стоимость автогражданки

Любой автовладелец хочет купить полис ОСАГО подешевле. Но когда экономия оправдана, а когда речь идет о мошеннической схеме? Как это понять до момента покупки? "Сравни" разобрался в этом вопросе.
Экономить на покупке полиса хорошо, но плохо, если полис окажется недействительным, и вы потеряете деньги. Как это возможно? Стоимость полиса ОСАГО складывается из базовой ставки, умноженной на ряд коэффициентов. Для личного авто это:
Если занизить любой из этих коэффициентов, стоимость полиса окажется другой. Например, территориальный коэффициент для Москвы составляет 1.8, а для небольшого города в Костромской области — 0.76. Если полис без учета КТ стоит 2000 рублей, то с коэффициентом для Москвы он будет стоить 3600 рублей, а для Костромской области — 1520 рублей. Разница более чем в два раза!
Недобросовестные посредники также часто занижают мощность автомобиля. Например, мощность до 50 л.с. дает коэффициент 0.6, а 121–150 л.с. — 1.4. Это тоже значительная разница в цене.
Если коэффициенты намеренно занижены и не соответствуют реальности, полис ОСАГО является недействительным. Страховые компании регулярно перепроверяют информацию, вычисляя ошибки и мошенничество. В случае обнаружения некорректных данных, страховая компания может расторгнуть договор без выплат, и ваши деньги пропадут. Плюс, вам придется покупать новый полис по полной цене.
Если наступит страховой случай и вы окажетесь участником ДТП, страховая компания вправе отказать в выплатах. В этом случае вам придется оплачивать ремонт пострадавшей стороны за свой счет, что может обойтись в несколько десятков или сотен тысяч рублей.
Легально экономить на ОСАГО возможно. Коэффициенты неизменны, но базовая ставка может варьироваться от 1646 до 7535 рублей.
Чтобы выбрать "автогражданку" с оптимальными условиями, необходимо сравнить предложения разных страховых компаний. При этом эксперты рекомендуют ориентироваться не только на низкую стоимость полиса, но и на рейтинг страховщика и отзывы его клиентов.
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