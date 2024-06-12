История о спасённой кошке и полученной страховке

Когда женщина подъехала к своему дому, она увидела кошку, которая выбежала из двора и бросилась прямо под колёса автомобиля. Женщина резко нажала на тормоз, чтобы избежать столкновения с животным.
Она вышла из машины и в спешке перепутала передачу, вместо парковки включив заднюю скорость. В результате автомобиль начал движение задним ходом и столкнулся с препятствием. Пострадали левая передняя дверь и крыло.
К счастью, кошка не пострадала и смогла благополучно убежать.
Страховая компания «Согласие» сообщила, что ущерб, причинённый автомобилю, был покрыт в рамках полиса каско.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.