История о спасённой кошке и полученной страховке

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Когда женщина подъехала к своему дому, она увидела кошку, которая выбежала из двора и бросилась прямо под колёса автомобиля. Женщина резко нажала на тормоз, чтобы избежать столкновения с животным.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Она вышла из машины и в спешке перепутала передачу, вместо парковки включив заднюю скорость. В результате автомобиль начал движение задним ходом и столкнулся с препятствием. Пострадали левая передняя дверь и крыло.

К счастью, кошка не пострадала и смогла благополучно убежать.

Страховая компания «Согласие» сообщила, что ущерб, причинённый автомобилю, был покрыт в рамках полиса каско.