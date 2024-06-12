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Каковы общие правила действия договора страхования?

1:02
Страхование

Договор страхования вступает в силу после уплаты страховой премии или первого взноса.

Действие договора может быть прекращено досрочно. Это возможно, если после вступления договора в силу вероятность наступления страхового случая исчезла.

Договор страхования также прекращает действовать, если страховой случай уже произошёл, но существование страхового риска прекратилось по причинам, не связанным со страховым случаем. Например, если застрахованное имущество было утрачено по другим причинам или если лицо, застраховавшее предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с деятельностью, прекратило свою предпринимательскую деятельность.

Страхователь или выгодоприобретатель имеют право отказаться от договора страхования в любое время. В случае досрочного отказа от договора страховая премия, уплаченная страховщику, не возвращается, если иное не предусмотрено договором.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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