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Основные параметры договора страхования

1:38
Страхование

Договор страхования должен быть заключён в письменной форме, за исключением обязательного государственного страхования.

Основные параметры договора страхования
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса, свидетельства или сертификата, подписанного страховщиком.

Если страхователь и страховщик договорятся, то систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и так далее) на сходных условиях в течение определённого срока может осуществляться на основании одного договора страхования, который называется генеральным полисом.

Рассмотрим существенные условия договора страхования.

При заключении договора имущественного страхования страхователь и страховщик должны достичь соглашения:

1. об определённом имуществе или ином имущественном интересе, который будет застрахован;

2. о характере события, наступление которого приведёт к выплате страхового возмещения (страхового случая);

3. о размере страховой суммы;

4. о сроке действия договора.

При заключении договора личного страхования страхователь и страховщик должны прийти к соглашению:

1. о застрахованном лице;

2. о характере события, наступление которого в жизни застрахованного лица приведёт к выплате страхового возмещения (страхового случая);

3. о размере страховой суммы;

4. о сроке действия договора.

Важно, чтобы условия договора страхования были определены в Правилах страхования по конкретному виду страхования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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