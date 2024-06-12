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Каковы нормативные регуляторы страхования в России?

1:47
Страхование

В Российской Федерации существует обширная законодательная база, которая регулирует различные аспекты страхового дела. Эти законы определяют отношения между участниками страхового рынка, а также устанавливают правила надзора за деятельностью страховых компаний.

Каковы нормативные регуляторы страхования в России?
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Страховые отношения регулируются на трёх уровнях:

  • федеральными законами;
  • нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  • нормативными актами Центрального банка России.

Основными общими законодательными документами являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации.

Специальное законодательство включает в себя следующие законы:

  1. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
  2. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
  3. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
  4. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" и другие.

При изучении страхования необходимо ознакомиться как с базовыми, так и со специальными законодательными положениями. Важно использовать только актуальные редакции законов и нормативных документов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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