Каковы нормативные регуляторы страхования в России?

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Российской Федерации существует обширная законодательная база, которая регулирует различные аспекты страхового дела. Эти законы определяют отношения между участниками страхового рынка, а также устанавливают правила надзора за деятельностью страховых компаний.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Страховые отношения регулируются на трёх уровнях:

федеральными законами;

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

нормативными актами Центрального банка России.

Основными общими законодательными документами являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации.

Специальное законодательство включает в себя следующие законы:

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" и другие.

При изучении страхования необходимо ознакомиться как с базовыми, так и со специальными законодательными положениями. Важно использовать только актуальные редакции законов и нормативных документов.