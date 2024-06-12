Каковы нормативные регуляторы страхования в России?

В Российской Федерации существует обширная законодательная база, которая регулирует различные аспекты страхового дела. Эти законы определяют отношения между участниками страхового рынка, а также устанавливают правила надзора за деятельностью страховых компаний.
Страховые отношения регулируются на трёх уровнях:
Основными общими законодательными документами являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации.
Специальное законодательство включает в себя следующие законы:
При изучении страхования необходимо ознакомиться как с базовыми, так и со специальными законодательными положениями. Важно использовать только актуальные редакции законов и нормативных документов.
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