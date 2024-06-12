Что такое перестраховочный пул?

Страховые и перестраховочные пулы – это объединения страховщиков, которые совместно осуществляют страховую деятельность по определённым видам страхования или страховым рискам на основе договора простого товарищества (т. е. договора о совместной деятельности).
Страховые пулы создаются для обеспечения финансовой устойчивости его членов и исполнения ими обязательств по страховым выплатам. Размер этих выплат может превышать собственные средства (капитал) одной страховой компании. Пулы действуют на принципах сострахования или перестрахования.
Перестраховочные пулы создаются с целью увеличения финансовых возможностей членов пула путём осуществления ими перестрахования в части, превышающей собственное удержание членов пула по договору страхования.
Участниками перестраховочного пула могут быть страховщики, имеющие лицензии на осуществление перестрахования, в том числе иностранные перестраховочные организации. Количество участников страхового или перестраховочного пула не ограничено. Примером страхового пула является Российский антитеррористический страховой пул.
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