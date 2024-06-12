Каковы правила добровольного страхования?

Правила страхования определяют общие условия и порядок страхования. Они разрабатываются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об организации страхового дела".
В правилах страхования должны быть указаны: субъекты страхования, объекты страхования, страховые случаи, страховые риски, порядок определения страховой суммы и страхового тарифа, порядок расчёта страховой премии (страховых взносов), порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, а также права и обязанности сторон, определение размера убытков или ущерба, порядок расчёта страховой выплаты и сроки, основания для отказа в страховой выплате, перечень сведений и документов, необходимых для заключения договоров страхования, оценки страховых рисков и определения размера убытков или ущерба;
Для договоров страхования жизни — порядок расчёта выкупной суммы и начисления инвестиционного дохода.
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