Низкая доходность и сложный договор: эксперт развенчал мифы о страховании жизни

Эксперт Карпухин: риск не получить деньги по договору страхования жизни — это миф

4:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Чем больше людей пользуются страхованием жизни, тем больше возникает мифов, слухов и вопросов. "На страховании не заработать!", "Разве это надежно?", "Договор составлен так, чтобы запутать". Руководитель департамента разработки продуктов "БКС Страхование жизни" Сергей Карпухин рассказал, как обстоят дела на самом деле и в чем не стоит сомневаться.

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Что такое страхование жизни

Страхование жизни — это вид страхования, предусматривающий защиту имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем человека. Это единственный вид страхования, где страховой случай — окончание договора, что позволяет создавать продукты с возвратом взносов для инвестирования или накопления капитала. Существует два основных типа страхования жизни:

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): оформляется для получения дохода от вложений.

Накопительное страхование жизни (НСЖ): направлено на формирование капитала и обеспечение финансовой защиты.

Мифы о страховании жизни

Вокруг страхования жизни сложилось много мифов и предрассудков. Карпухин развенчал самые популярные.

Миф 1. Страховые компании менее надежны, чем банки

Этот миф связан с тем, что уровень развития страхования отстает от банковской системы, и популярность страховых продуктов ниже. Но это неверно, потому что:

Регулятором и гарантом обеих систем является ЦБ РФ.

Страховые компании регулируются федеральным законом.

Требования к страховщикам иногда жестче, чем к банкам.

ЦБ РФ регулирует порядок размещения резервов страховыми компаниями и их собственных средств. В случае нарушения требований деятельность страховщика может быть приостановлена, а лицензия отозвана. В случае банкротства компании страховой портфель передается другому страховщику с сохранением всех обязательств.

Миф 2. По ИСЖ всегда низкая доходность

Доход по ИСЖ зависит от выбранной стратегии инвестирования. Важно выбирать активы, на которых планируется заработать, а не просто ориентироваться на потенциальную ставку годовых. Большинство продуктов ИСЖ сейчас предлагают фиксированный доход в виде купона, который не зависит от роста рынка акций. Средний размер купона составляет 12-15% годовых.

Миф 3. Договор сложный и непрозрачный, можно не получить вложенные деньги

Раскрытие информации по договорам жестко регулируется, требуя полного раскрытия условий выплат дохода и страховых сумм, рисков и других важных деталей. Продукты страхования развиваются и становятся более прозрачными. Договоры ИСЖ теперь фиксируют размер дохода, условия и периодичность его получения.

Миф 4. Требования к страхованию жизни постоянно ужесточаются из-за мошенничества

Ужесточение требований связано с развитием рынка и ростом интереса к страхованию жизни. Эти изменения носят позитивный характер для потребителей, устанавливая общие правила и стандарты работы для всех участников рынка.

Миф 5. Страховые взносы на длительный срок съедает инфляция

НСЖ — это страхование, а страховая выплата может быть в десятки раз больше первого взноса. Взносы НСЖ в основном производятся в рассрочку, что уменьшает влияние инфляции. Существуют инструменты управления инфляцией, такие как ежегодная индексация и доход от деятельности страховщика.

Миф 6. Лучше минимальный гарантированный доход, чем высокий, но условный

Высокий доход всегда связан с риском, но в случае страхования риск — это вероятность не заработать доход и получить 100% вложенных средств. Лучшее решение — диверсификация портфеля по разным видам инструментов: банковским счетам, депозитам, инвестиционным и страховым продуктам.

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