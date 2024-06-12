Низкая доходность и сложный договор: эксперт развенчал мифы о страховании жизни

Чем больше людей пользуются страхованием жизни, тем больше возникает мифов, слухов и вопросов. "На страховании не заработать!", "Разве это надежно?", "Договор составлен так, чтобы запутать". Руководитель департамента разработки продуктов "БКС Страхование жизни" Сергей Карпухин рассказал, как обстоят дела на самом деле и в чем не стоит сомневаться.
Страхование жизни — это вид страхования, предусматривающий защиту имущественных интересов, связанных с жизнью и здоровьем человека. Это единственный вид страхования, где страховой случай — окончание договора, что позволяет создавать продукты с возвратом взносов для инвестирования или накопления капитала. Существует два основных типа страхования жизни:
Вокруг страхования жизни сложилось много мифов и предрассудков. Карпухин развенчал самые популярные.
Этот миф связан с тем, что уровень развития страхования отстает от банковской системы, и популярность страховых продуктов ниже. Но это неверно, потому что:
ЦБ РФ регулирует порядок размещения резервов страховыми компаниями и их собственных средств. В случае нарушения требований деятельность страховщика может быть приостановлена, а лицензия отозвана. В случае банкротства компании страховой портфель передается другому страховщику с сохранением всех обязательств.
Доход по ИСЖ зависит от выбранной стратегии инвестирования. Важно выбирать активы, на которых планируется заработать, а не просто ориентироваться на потенциальную ставку годовых. Большинство продуктов ИСЖ сейчас предлагают фиксированный доход в виде купона, который не зависит от роста рынка акций. Средний размер купона составляет 12-15% годовых.
Раскрытие информации по договорам жестко регулируется, требуя полного раскрытия условий выплат дохода и страховых сумм, рисков и других важных деталей. Продукты страхования развиваются и становятся более прозрачными. Договоры ИСЖ теперь фиксируют размер дохода, условия и периодичность его получения.
Ужесточение требований связано с развитием рынка и ростом интереса к страхованию жизни. Эти изменения носят позитивный характер для потребителей, устанавливая общие правила и стандарты работы для всех участников рынка.
НСЖ — это страхование, а страховая выплата может быть в десятки раз больше первого взноса. Взносы НСЖ в основном производятся в рассрочку, что уменьшает влияние инфляции. Существуют инструменты управления инфляцией, такие как ежегодная индексация и доход от деятельности страховщика.
Высокий доход всегда связан с риском, но в случае страхования риск — это вероятность не заработать доход и получить 100% вложенных средств. Лучшее решение — диверсификация портфеля по разным видам инструментов: банковским счетам, депозитам, инвестиционным и страховым продуктам.
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