Медстрах и повышенная пенсия: в Минюсте назвали 4 преимущества самозанятости для пенсионеров

Минюст: самозанятые пенсионеры имеют преимущество перед работающими

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Главное преимущество для самозанятых пенсионеров заключается в том, что они не считаются трудоустроенными. Это позволяет им продолжать зарабатывать деньги, уплачивать налог в размере 4-6% и получать пенсию как неработающие пенсионеры, рассказала "Газете.ру" сенатор и арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

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Еще одной преимущество заключается в том, что часть налога на профессиональный доход автоматически идет на медицинское страхование самозанятого пенсионера.

При этом человеку, работающему как самозанятый, не нужно покупать кассовый аппарат и подавать налоговые декларации. Наконец, для самозанятых действует специальный вычет, пока сумма налога не превысит 10 тысяч рублей.

Единственный минус в том, что период самозанятости не засчитывается в трудовой стаж, отметила Епифанова. По её словам, пенсия самозанятого увеличится только при уплате взносов в Соцфонд, но в этом случае пенсионер будет считаться работающим.

Ранее премьер-министр Мишустин заявил, что с 1 февраля возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров.