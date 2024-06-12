Полис ОСАГО в 2024 году: где оформить и какие документы для этого потребуются

Система обязательного автострахования в России функционирует уже 19 лет и за это время претерпела значительные изменения. Рассмотрим, где его можно оформить и какие документы нужны для страховки автомобиля по ОСАГО в 2024 году.
Для физических лиц, согласно действующему законодательству (ФЗ №40 от 25.04.2002), существует два способа оформления ОСАГО: при личном визите в офис страховой компании и через интернет.
При посещении офиса потребуются:
Диагностическая карта автомобиля не потребуется, так как она не влияет на стоимость полиса. Допускается предоставление копий указанных документов.
При оформлении ОСАГО на сайте страховой компании необходимо будет ввести:
Все документы подаются в электронном виде.
Для оформления ОСАГО юридическими лицами и ИП потребуются:
Полис ОСАГО оформляется на фирменном бланке установленного образца. Важно проверить внесение сведений в общефедеральную базу данных РСА, что можно сделать через официальный сайт организации.
По завершении процедуры оформления водитель получит:
Электронный полис включен в общефедеральную базу данных, используемую сотрудниками ГИБДД при проверке.
Также страхователь получает:
При остановке автомобиля сотрудником ГИБДД водитель должен предъявить полис ОСАГО в бумажном или электронном виде. В случае электронного полиса это может быть распечатка или изображение на экране мобильного устройства. Инспектор самостоятельно проверит подлинность документа.
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