Полис ОСАГО в 2024 году: где оформить и какие документы для этого потребуются

Система обязательного автострахования в России функционирует уже 19 лет и за это время претерпела значительные изменения. Рассмотрим, где его можно оформить и какие документы нужны для страховки автомобиля по ОСАГО в 2024 году.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported