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Полис ОСАГО в 2024 году: где оформить и какие документы для этого потребуются

В 2024 году оформить ОСАГО можно в офисе компании или онлайн

Страхование

Система обязательного автострахования в России функционирует уже 19 лет и за это время претерпела значительные изменения. Рассмотрим, где его можно оформить и какие документы нужны для страховки автомобиля по ОСАГО в 2024 году.

В 2024 году оформить ОСАГО можно в офисе компании или онлайн
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какие документы нужны для страхования автомобиля физлица

Для физических лиц, согласно действующему законодательству (ФЗ №40 от 25.04.2002), существует два способа оформления ОСАГО: при личном визите в офис страховой компании и через интернет.

При посещении офиса потребуются:

  • Заявление на получение страховки.
  • Паспорт автовладельца/страхователя.
  • ПТС и регистрационное свидетельство.
  • Водительские удостоверения лиц, которые будут вписаны в полис.
  • Документ, подтверждающий право собственности или владения транспортным средством (если автомобиль еще не зарегистрирован).
  • СНИЛС инвалида и его законного представителя (если ОСАГО заключается на транспортное средство инвалида).

Диагностическая карта автомобиля не потребуется, так как она не влияет на стоимость полиса. Допускается предоставление копий указанных документов.

При оформлении ОСАГО на сайте страховой компании необходимо будет ввести:

  • Паспортные данные страхователя.
  • Данные водительских прав всех лиц, которые будут вписаны в полис.
  • Информацию о машине (данные ПТС и СТС)

Все документы подаются в электронном виде.

Какие документы нужны для оформления ОСАГО юридическим лицам и ИП

Для оформления ОСАГО юридическими лицами и ИП потребуются:

  • Заявление на оформление страховки.
  • Доверенность на страхователя.
  • Регистрационные документы предприятия.
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет.
  • Печать юридического лица.
  • Регистрационное свидетельство и ПТС транспортного средства.
  • Диагностическая карта также не требуется.

Требования к заполнению полиса

Полис ОСАГО оформляется на фирменном бланке установленного образца. Важно проверить внесение сведений в общефедеральную базу данных РСА, что можно сделать через официальный сайт организации.

Какие документы получает страхователь после оформления ОСАГО

По завершении процедуры оформления водитель получит:

  • Полис ОСАГО на фирменном бланке (при личном визите в офис).
  • Электронный полис ОСАГО, который можно распечатать (при онлайн-оформлении).

Электронный полис включен в общефедеральную базу данных, используемую сотрудниками ГИБДД при проверке.

Также страхователь получает:

  • Подтверждение оплаты страховки ОСАГО.
  • Бланк извещения о ДТП в двух экземплярах.
  • Памятку с описанием действий в случае аварии.
  • Правила обязательного автострахования.

Что необходимо предъявлять инспектору ГИБДД

При остановке автомобиля сотрудником ГИБДД водитель должен предъявить полис ОСАГО в бумажном или электронном виде. В случае электронного полиса это может быть распечатка или изображение на экране мобильного устройства. Инспектор самостоятельно проверит подлинность документа.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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